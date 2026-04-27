Блокнот "Список п***в 2026" і не тільки: що цікавого ЗМІ помітили в кабінеті Буданова (фото)

У кабінеті глави Офісу президента Кирила Буданова журналісти звернули увагу на яскраво-червоний блокнот із написом "Список п***в 2026", що лежить просто на робочому столі.

Як йдеться в матеріалі видання "Бабель", кабінет Буданова розташований на другому поверсі Офісу президента — у приміщенні, яке раніше займав перший помічник президента Сергій Шефір. Попри те, що його попередник Андрій Єрмак працював у значно більшому кабінеті, новий очільник ОП обрав саме цю кімнату. В Офісі жартують, що таке рішення пов’язане з "кращою кармою", адже приміщення певний час залишалося закріпленим за Шефіром навіть після його звільнення.

Перед входом до приймальні облаштовано фотогалерею українських президентів і керівників їхніх адміністрацій та офісів. Цю "стіну пам’яті" створили вже після призначення Буданова. Вона включає всіх попередників без винятку — навіть тих, хто має суперечливу репутацію. Серед них є особи, позбавлені українського громадянства, а також експрезидент Віктор Янукович, якого позбавили звання. За словами співрозмовників, це принципова позиція — показувати повну історію інституції.

Відео дня

У кабінеті глави Офісу президента Кирила Буданова журналісти помітили низку цікавих деталей інтер'єру. Фото: Бабель

У самому кабінеті серед деталей інтер’єру — велика шахівниця та ікона над робочим місцем. Водночас найбільше уваги привертає саме червоний блокнот із написом "Список п***в 2026", що лежить на столі.

Перехід Кирила Буданова до ОП — чим унікальна його робота

Крім того, в матеріалі "Бабеля" йдеться, що рішення про перехід Кирила Буданова до Офісу президента не було спонтанним — його ухвалювали поступово, зважуючи всі аргументи "за" і "проти". За словами співрозмовників видання, спочатку він не планував залишати ГУР, однак опинився перед вибором: або піти з посади, або очолити ОП. У підсумку він погодився, розглядаючи це як новий етап і можливість для подальшого розвитку.

Після призначення Буданов не одразу занурився у внутрішню роботу Офісу — перші тижні він провів у відрядженнях і на переговорах, а повернувшись, провів зустрічі з усіма заступниками, щоб зрозуміти їхні завдання, підходи до роботи та очікування. В цілому, його стиль управління в ОП описують як більш відкритий, зокрема є доступ до Офісу для народних депутатів, представників регіонів і бізнесу став простішим, без зайвої бюрократії.

У роботі він використовує структурований підхід до ухвалення рішень — складні питання подаються з кількома варіантами розв’язання та аналізом їхніх наслідків. Водночас Буданов привніс до Офісу елементи військової дисципліни: наполягає на використанні звань у документах і звик до чіткої вертикалі ухвалення рішень.

Серед перших його кроків — розмова щодо ситуації в ТЦК і вимога швидко припинити корупційні практики. При цьому він не вдавався до масових звільнень, а коригував зони відповідальності своїх заступників. Також Буданов долучився до врегулювання парламентських процесів і переговорів, де відповідає передусім за безпековий компонент.

За оцінками співрозмовників "Бабеля", на новій посаді Буданов демонструє спробу поєднати військовий досвід із політичною роботою. Його рейтинг наразі зростає, однак серед потенційних викликів називають як специфіку попередньої діяльності в розвідці, так і загалом складну репутацію посади глави Офісу президента.

Нагадаємо, що в цьому ж інтерв’ю Кирило Буданов розповідав про свою участь у бойових операціях і кілька поранень, які він отримав під час служби. За даними "Бабеля", перше поранення він дістав у 2015 році на Донеччині під час підриву групи ГУР на міні, коли виконував завдання проти російських систем РЕБ. Згодом Буданов зазнав ще щонайменше двох поранень, одне з яких було важким і потребувало тривалого лікування та реабілітації.

Крім того, в матеріалі "Бабеля" він розповідав, що у березні 2022 року російська ракета влучила в будівлю штаб-квартири ГУР на Рибальському острові в Києві саме під час його наради. Після вибуху Буданов перевірив, чи все гаразд із дружиною, вийшов до підлеглих і спокійно пішов оглядати наслідки удару.