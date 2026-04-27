"Обтрусився від пилу і пішов на вулицю": як Буданов пережив удар по будівлі ГУР МО в березні 2022-го

У березні 2022 року російська армія атакувала ракетою штаб-квартиру Головного управління розвідки на Рибальському острові в Києві.

У цей момент тоді ще глава ГУР Кирило Буданов був на нараді, пише "Бабель".

За словами джерел видання, після потужного вибуху, який оглушив присутніх, Буданов перевірив, чи все гаразд із його дружиною Маріанною, обтрусився від пилу і пішов на вулицю дивитися на пошкодження та уламки.

Про цей випадок у червні 2023 року писав і журнал NV.

"Офіцери згадують терор, коли падали ракети, вилітали вікна й обвалювалися напівзруйновані будівлі. Люди, які чекали в приймальні зустрічі зі своїм шефом, впали на підлогу", — ідеться в публікації.

За словами розвідників, після вибуху Буданов вийшов до них і сказав: "Усе гаразд", після чого пішов оглядати масштаби руйнувань.

Другий масштабний удар по штаб-квартирі ГУР МО України було здійснено 29 травня 2023 року. Тоді ЗС РФ атакували будівлю дронами і ракетами.

"Ракети ледь оминули його і сусідній автомобільний міст, хоча безпілотники зачепили іншу будівлю. Днем пізніше Володимир Путін похвалився "точною" атакою, що знищила комплекс", — писав The Economist.

Примітно, що тоді ж росЗМІ розпустили чутки, що внаслідок цього удару Буданов був важко поранений. Його нібито евакуювали в Німеччину і ввели в штучну кому.

19 червня в коментарі для видання Kyiv Post Буданов пожартував, що в Україні створюється "загін безсмертних", завданням якого буде залякувати росіян, які мріють про захоплення українських земель.

20 травня Буданов зазначив, що російські пропагандисти ясно усвідомлювали, що інформація про його нібито отримане поранення і подальшу смерть буде спростована. На його думку, це свідчить про те, що росіяни самі себе "виставляють дурнями".