"Отряхнулся от пыли и пошел на улицу": как Буданов пережил удар по зданию ГУР МО в марте 2022-го

В марте 2022 года российская армия атаковала ракетой штаб-квартиру Главного управления разведки на Рыбальском острове в Киеве.

В этот момент тогда еще глава ГУР Кирилл Буданов был на совещании, пишет "Бабель".

По словам источников издания, после мощного взрыва, который оглушил присутствующих, Буданов проверил, все ли в порядке с его женой Марианной, отряхнулся от пыли и пошел на улицу смотреть на повреждения и обломки.

Об этом случае в июне 2023 года писал и журнал NV.

"Офицеры вспоминают террор, когда падали ракеты, вылетали окна и обваливались полуразрушенные здания. Люди, ожидавшие в приемной встречи со своим шефом, упали на пол", — говорится в публикации.

По словам разведчиков, после взрыва Буданов вышел к ним и сказал: "Все в порядке", после чего пошел осматривать масштабы разрушений.

Відео дня

Второй масштабный удар по штаб-квартире ГУР МО Украины был предпринят 29 мая 2023 года. Тогда ВС РФ атаковали здание дронами и ракетами.

"Ракеты едва миновали его и соседний автомобильный мост, хотя беспилотники задели другое здание. Днем позже Владимир Путин похвастался "точной" атакой, уничтожившей комплекс", — писал The Economist.

Примечательно, что тогда же росСМИ распустили слух, что в результате этого удара Буданов был тяжело ранен. Его якобы эвакуировали в Германию и ввели в искусственную кому.

19 июня в комментарии для издания Kyiv Post Буданов пошутил, что в Украине создается "отряд бессмертных", задачей которого будет запугивать россиян, мечтающих о захвате украинских земель.

20 мая Буданов отметил, что российские пропагандисты ясно осознавали, что информация о его якобы полученном ранении и последующей смерти будет опровергнута. По его мнению, это свидетельствует о том, что россияне сами себя "выставляют дураками".