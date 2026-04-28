Встреча длилась около часа: о чем Буданов общался с депутатами в Раде, — СМИ

27 апреля Верховную Раду посетил глава Офиса президента Кирилл Буданов. Вместе с ним на встречу с депутатами пришли восемь его заместителей.

Встреча с Будановым прошла после согласительного совета парламента: на ней были представители разных фракций и депутатских групп. Об этом рассказала народный депутат фракции "Голос" Юлия Сирко в комментарии изданию NV.

По ее словам, встреча была недолгой и длилась около часа. Сам глава Офиса президента не имел даже вступительного слова и вообще говорил немного, "в основном слушал и записывал".

Для чего была встреча Буданова с депутатами

В Офисе президента не объяснили цели встречи Кирилла Буданова и его заместителей с народными депутатами. В то же время, по мнению Юлии Сирко, в ОП хотели "сверить часы" перед следующей сессионной неделей. В частности, проговорить повестку дня и услышать позицию фракции по различным законопроектам.

В то же время встреча прошла в режиме обмена общими фразами, отметила депутат.

О чем говорили депутаты с Будановым

Сирко рассказала, что Офис президента почти не просил о поддержке каких-то законпроектов или международных инициатив. Единственная просьба была от заместителя Буданова, Ирины Верещук, которая попросила поддержать инициативы по Национальному мемориальному кладбищу, которые стоят в повестке дня на четверг, 30 апреля.

Зато депутаты имели вопросы к представителям президента. В частности, сама Юлия Сирко спросила, будет ли переход к контрактной армии, ведь такие изменения можно было бы начать проводить после того, как Украина получит кредит в 90 миллиардов евро от Евросоюза. В ответ Буданов отметил, что даже при условии получения средств Киев не будет иметь достаточного количества финансирования для перехода на контрактную основу службы в армии.

Зато депутаты из фракции "Батькивщина", а также бывшие депутаты "ОПЗЖ" выступали за уменьшение количества и влияния международных экспертов в конкурсных комиссиях и в наблюдательных советах.

"Эта идея почему-то была воспринята Кириллом Алексеевичем (Будановым — ред.), хотя это (требования о наличии международных представителей — ред.) часть обязательств Украины, которые сам президент и правительство подписало", — отметила Сирко.

Большинство депутатов не поняли, для чего Буданов приходил в парламент, ведь никакой конкретики во время встречи не обсуждали.

При этом депутаты считают, что приезд Буданова не окажет никакого влияния на дальнейшую работу парламента.

"В повестке дня есть законопроекты спорные, есть законопроекты, которые требуют доработки, есть бесспорные. Все будет идти своим ходом", — подчеркнула депутат "Голоса".

Напомним, что 27 апреля стало известно, что в кабинете Кирилла Буданова есть ярко-красный блокнот с надписью "Список п***в 2026", лежащий прямо на рабочем столе.

Тогда же стало известно, что в марте 2022 года российская армия атаковала ракетой штаб-квартиру Главного управления разведки на Рыбальском острове в Киеве. В этот момент тогда еще глава ГУР Кирилл Буданов был на совещании.