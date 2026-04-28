Зустріч тривала приблизно годину: про що Буданов спілкувався з депутатами в Раді, — ЗМІ

27 квітня у Верховну Раду завітав голова Офісу президента Кирило Буданов. Разом з ним на зустріч із депутатами прийшли восьмеро його заступників.

Зустріч з Будановим пройшла після погоджувальної ради парламенту: на ній були представники різних фракцій та депутатських груп. Про це розповіла народна депутатка фракції "Голос" Юлія Сірко в коментарі виданню NV.

За її словами, зустріч була недовгою і тривала приблизно годину. Сам очільник Офісу президента не мав навіть вступного слова та й загалом говорив небагато, "в основному слухав та записував".

Для чого була зустріч Буданова з депутатами

В Офісі президента не пояснили мети зустрічі Кирила Буданова та його заступників з народними депутатами. Водночас, на думку Юлії Сірко, в ОП хотіли "звірити годинники" перед наступний сесійним тижнем. Зокрема, проговорити порядок денний та почути позицію фракції щодо різних законопроєктів.

Відео дня

Водночас зустріч пройшла в режимі обміну загальними фразами, зазначила депутатка.

Про що говорили депутати з Будановим

Сірко розповіла, що Офіс президента майже не просив про підтримку якихось законопроєктів чи міжнародних ініціатив. Єдине прохання було від заступниці Буданова, Ірини Верещук, яка попросила підтримати ініціативи щодо Національного меморіального кладовища, які стоять у порядку денному на четвер, 30 квітня.

Натомість депутати мали питання до представників президента. Зокрема, сама Юлія Сірко спитала, чи буде перехід до контрактної армії, адже такі зміни можна було б почати проводити після того, як Україна отримає кредит у 90 мільярдів євро від Євросоюзу. У відповідь Буданов наголосив, що навіть за умови отримання коштів Київ не матиме достатньої кількості фінансування для переходу на контрактну основу служби в армії.

Натомість депутати з фракції "Батьківщина", а також колишні депутати "ОПЗЖ" виступали за зменшення кількості та впливу міжнародних експертів в конкурсних комісіях та у наглядових радах.

"Ця ідея чомусь була сприйнята Кирилом Олексійовичем (Будановим — ред.), хоча це (вимоги щодо наявності міжнародних представників — ред.) частина зобов’язань України, які сам президент і уряд підписав", — зазначила Сірко.

Більшість депутатів не зрозуміли, для чого Буданов приходив до парламенту, адже жодної конкретики під час зустрічі не обговорювали.

Водночас депутати вважають, що приїзд Буданова не матиме жодного впливу на подальшу роботу парламенту.

"В порядку денному є законопроєкти спірні, є законопроєкти, які вимагають доопрацювання, є безспірні. Все буде йти своїм ходом", — наголосила депутатка "Голосу".

Нагадаємо, що 27 квітня стало відомо, що в кабінеті Кирила Буданова є яскраво-червоний блокнот із написом "Список п***в 2026", що лежить просто на робочому столі.

Тоді ж стало відомо, що у березні 2022 року російська армія атакувала ракетою штаб-квартиру Головного управління розвідки на Рибальському острові в Києві. У цей момент тоді ще глава ГУР Кирило Буданов був на нараді.