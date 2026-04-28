"Список п***в 2026" на рабочем столе Буданова: в ОП раскрыли тайну загадочного блокнота

Красный блокнот с надписью "Список п***в 2026", который попал в поле зрения журналистов в кабинете Кирилла Буданова, вызвал активное обсуждение в информационном пространстве. Однако, во властных кругах уверяют, что в записной книжке нет никаких реальных перечней.

Источники в Офисе Президента Украины объяснили изданию "Телеграф", что этот блокнот не содержит никаких настоящих списков и воспринимать его буквально не стоит. По словам собеседников, подобные вещи имеют скорее шуточный или символический характер, а сам блокнот является подарком. Также собеседник издания пояснил, что идея о существовании в нем реестра "нежелательных лиц" является безосновательной.

Рабочий стол Кирилла Буданова в офисе Фото: Бабель

"Его ему подарили, и вряд ли Кирилл Алексеевич такой тайный список держал бы на рабочем столе", — сказал источник.

Кроме того, в материале отмечается, что подобная сувенирная продукция довольно распространена в продаже. В интернете можно приобрести блокноты с провокационными или ироничными надписями, в частности формата А5, стоимость которых обычно колеблется в пределах 350-380 гривен.

Блокнот как у Кирилла Буданова можно приобрести в Интернете Фото: Телеграф

И все же, как пишет "Телеграф", после появления фото этого предмета в медиа соцсети заполонили обсуждения и предположения относительно его возможного содержания. Часть пользователей начала строить версии о якобы перечне конкретных лиц, среди которых упоминались, в частности политические фигуры.

"Начались предположения, кто мог бы быть там записан. Кроме главы России Владимира Путина в перечне фигурируют персоны из громких дел НАБУ и САП, в частности Тимур Миндич и не только", — пишет автор материала.

Ранее Фокус писал, что в кабинете главы Офиса президента Кирилла Буданова журналисты обратили внимание на ярко-красный блокнот с надписью "Список п***в 2026", который лежал прямо на рабочем столе. Сам рабочий кабинет расположен на втором этаже ОП в помещении, ранее принадлежавшем первому помощнику президента Сергею Шефиру. Среди других заметных деталей интерьера — фотогалерея украинских президентов и руководителей администраций, а также шахматная доска и икона в рабочей зоне.

Кроме того, в обширном интервью "Бабелю" он рассказывал, что в марте 2022 года российская ракета попала в здание штаб-квартиры ГУР на Рыбальском острове в Киеве именно во время его совещания. После взрыва Буданов проверил, все ли в порядке с женой, вышел к подчиненным и спокойно пошел осматривать последствия удара.