"Список п***в 2026" на робочому столі Буданова: в ОП розкрили таємницю загадкового блокнота

Червоний блокнот із написом "Список п***в 2026" , який потрапив у поле зору журналістів у кабінеті Кирила Буданова, спричинив активне обговорення в інформаційному просторі. Однак, у владних колах запевняють, що в записнику немає жодних реальних переліків.

Джерела в Офісі Президента України пояснили виданню "Телеграф", що цей записник не містить жодних справжніх списків і сприймати його буквально не варто. За словами співрозмовників, подібні речі мають радше жартівливий або символічний характер, а сам блокнот є подарунком. Також співрозмовник видання пояснив, що ідея про існування в ньому реєстру "небажаних осіб" є безпідставною.

Робочий стіл Кирила Буданова в офісі Фото: Бабель

"Його йому подарували, і навряд чи Кирило Олексійович такий таємний список тримав би на робочому столі", — сказало джерело.

Крім того, у матеріалі зазначається, що подібна сувенірна продукція доволі поширена в продажу. В інтернеті можна придбати блокноти з провокативними або іронічними написами, зокрема формату А5, вартість яких зазвичай коливається в межах 350–380 гривень.

Блокнот як у Кирила Буданова можна придбати в Інтернеті Фото: Телеграф

Та все ж, як пише "Телеграф", після появи фото цього предмета в медіа соцмережі заполонили обговорення та припущення щодо його можливого змісту. Частина користувачів почала будувати версії про нібито перелік конкретних осіб, серед яких згадувалися, зокрема політичні фігури.

"Почалися припущення, хто міг би бути там записаний. Окрім глави Росії Володимира Путіна в переліку фігурують персони із гучних справ НАБУ та САП, зокрема Тимур Міндіч і не тільки", — пише автор матеріалу.

Раніше Фокус писав, що у кабінеті глави Офісу президента Кирила Буданова журналісти звернули увагу на яскраво-червоний блокнот із написом "Список п***в 2026", який лежав просто на робочому столі. Сам робочий кабінет розташований на другому поверсі ОП у приміщенні, що раніше належало першому помічнику президента Сергію Шефіру. Серед інших помітних деталей інтер’єру — фотогалерея українських президентів і керівників адміністрацій, а також шахівниця та ікона в робочій зоні.

Крім того, в розлогому інтерв'ю "Бабелю" він розповідав, що у березні 2022 року російська ракета влучила в будівлю штаб-квартири ГУР на Рибальському острові в Києві саме під час його наради. Після вибуху Буданов перевірив, чи все гаразд із дружиною, вийшов до підлеглих і спокійно пішов оглядати наслідки удару.