"Изменились имена, но не правила": кто вошел в состав советников Зеленского после обновления ОП

После смены руководителя Офиса президента обновился состав советников Владимира Зеленского и его ближайшего окружения. Количество внештатных советников возросло, а к команде присоединились бывшие чиновники и представители международной политики.

Как говорится в материале организации "Рух Чесно", актуальную информацию о составе советников удалось получить в ответ на информационный запрос в Офис президента. В ответе указано, что сейчас при президенте работают 15 человек в разных статусах. Среди них один штатный советник, шесть внештатных, пять советников-уполномоченных и трое представителей в государственных органах.

Больше всего изменений произошло среди внештатных советников. Если раньше их было трое, то теперь их шесть. К Юрию Костюку и Андрею Шевченко присоединились Александр Камышин, Оксана Маркарова, Александр Кубраков и Христя Фриланд. В то же время из списка исключили Эндрю Мака, которого уволили указом от 20 января 2026 года. Ранее он занимался направлением международных контактов и взаимодействием с Соединенными Штатами.

Инфографика — команда Владимира Зеленского в ОП Фото: Рух ЧЕСНО

В основном новые внештатные советники являются бывшими членами правительства. Так, Камышин работает со стратегическими вопросами, Маркарова отвечает за восстановление и инвестиции, Кубраков занимается инфраструктурой и взаимодействием с общинами, а Фриланд привлечена к экономическому направлению.

Единственным штатным советником президента остается Дмитрий Литвин, который отвечает за коммуникации. До этого он работал внештатным советником руководителя Офиса президента.

В то же время состав советников-уполномоченных и представителей президента не изменился, и новых назначений в этих категориях не было.

Обновление команды Буданова — кто в нее вошел

Отдельно обновили команду руководителя Офиса президента Кирилла Буданова. Сейчас она насчитывает не менее 12 человек, и в нее входят восемь заместителей, двое советников, пресс-секретарь президента Сергей Никифоров и руководитель аппарата Мария Витушок. И все же в новом составе отсутствуют внештатные советники, а среди штатных остались только Виталий Мельников и Ирина Трофимчук.

Зато первым заместителем руководителя Офиса президента стал Сергей Кислица, который ранее работал первым заместителем министра иностранных дел. На своих должностях остались Ирина Мудра, Игорь Жовква, Елена Ковальская и Олег Татаров.

Инфографика — команда Кирилла Буданова в ОП Фото: Рух ЧЕСНО

Стоит заметить, что как пишет "Честно" в новом перечне нет Ростислава Шурмы, вероятно из-за того, что в 2026 году ему сообщили о подозрении по делу, касающемуся злоупотреблений с зеленым тарифом. Также из состава заместителей выбыли Николай Точицкий, Алексей Кулеба и Юлия Соколовская, которые получили новые назначения.

Зато к команде присоединились Ирина Верещук и Виктор Микита, которые ранее работали в правительстве и на региональном уровне. После увольнения бывшая внештатная советница Дарья Заривна начала преподавательскую деятельность в Институте политики Университета Чикаго.

В ответе на запрос также зафиксировано расхождение с информацией на официальном сайте президента. В частности, в Игорь Брусило еще указан как заместитель руководителя Офиса, хотя его уже уволили и назначили послом Украины в Италии.

Перезагрузка ОП — повлияли ли изменения на работу органа

В "Рух Чесно" обращают внимание, что несмотря на заметные кадровые изменения оснований говорить о системных сдвигах в работе института советников нет. В организации отмечают, что основные проблемы остаются актуальными, в частности отсутствие четко определенных правил, низкий уровень подотчетности и фактическое отсутствие контроля со стороны парламента.

В частности, авторы материала подчеркивают, что изменения произошли на уровне персоналий, однако сам подход к функционированию этой системы не претерпел существенных изменений. В общем, советники по-прежнему остаются частью неформального механизма влияния, который существует параллельно официальной структуре исполнительной власти.

"Без четкого нормативного урегулирования статуса советников, прозрачных процедур назначения и раскрытия информации об их деятельности любые кадровые обновления будут оставаться косметическими. Ведь вопрос не только в том, кто советует власти, но и в том, по каким правилам и с какой ответственностью это происходит", — говорится в статье.

Напомним, что как писало издание "УП", после освобождения Андрей Ермак продолжает контакты с представителями власти и посещает локации вблизи государственных дач в Конча-Заспе, где, по данным источников, могут происходить его встречи с Владимиром Зеленским. Журналисты также фиксировали его встречи с советником президента Александром Камышиным и секретарем СНБО Рустемом Умеровым, содержание которых стороны комментируют общо или не детализируют.

Кроме того, в интервью "Бабеля" говорилось, что назначение Кирилла Буданова руководителем Офиса президента готовилось постепенно, а сам он рассматривал переход из ГУР как новый этап после выбора между продолжением службы и новой должностью. Сначала сосредоточился на внешних командировках и переговорах, а затем выстроил более структурированный подход к работе ОП с усилением дисциплины и упрощением доступа к коммуникации с офисом.