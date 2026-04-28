"Змінилися імена, але не правила": хто увійшов до складу радників Зеленського після оновлення ОП

Після зміни керівника Офісу президента оновився склад радників Володимира Зеленського та його найближчого оточення. Кількість позаштатних радників зросла, а до команди долучилися колишні урядовці та представники міжнародної політики.

Як йдеться в матеріалі організації "Рух Чесно", актуальну інформацію про склад радників вдалося отримати у відповідь на інформаційний запит до Офісу президента. У відповіді зазначено, що наразі при президентові працюють 15 осіб у різних статусах. Серед них один штатний радник, шестеро позаштатних, п’ятеро радників-уповноважених і троє представників у державних органах.

Найбільше змін відбулося серед позаштатних радників. Якщо раніше їх було троє, то тепер їх шість. До Юрія Костюка та Андрія Шевченка приєдналися Олександр Камишін, Оксана Маркарова, Олександр Кубраков і Христя Фріланд. Водночас зі списку виключили Ендрю Мака, якого звільнили указом від 20 січня 2026 року. Раніше він займався напрямом міжнародних контактів і взаємодією зі Сполученими Штатами.

Інфографіка - команда Володимира Зеленського в ОП Фото: Рух ЧЕСНО

Здебільшого нові позаштатні радники є колишніми членами уряду. Так, Камишін працює зі стратегічними питаннями, Маркарова відповідає за відбудову та інвестиції, Кубраков опікується інфраструктурою і взаємодією з громадами, а Фріланд залучена до економічного напряму.

Єдиним штатним радником президента залишається Дмитро Литвин, який відповідає за комунікації. До цього він працював позаштатним радником керівника Офісу президента.

Водночас склад радників-уповноважених і представників президента не змінився, і нових призначень у цих категоріях не було.

Оновлення команди Буданова — хто до неї увійшов

Окремо оновили команду керівника Офісу президента Кирила Буданова. Наразі вона налічує щонайменше 12 осіб, і до неї входять вісім заступників, двоє радників, прессекретар президента Сергій Никифоров і керівниця апарату Марія Вітушок. Та все ж у новому складі відсутні позаштатні радники, а серед штатних залишилися лише Віталій Мельников і Ірина Трофимчук.

Натомість першим заступником керівника Офісу президента став Сергій Кислиця, який раніше працював першим заступником міністра закордонних справ. На своїх посадах залишилися Ірина Мудра, Ігор Жовква, Олена Ковальська та Олег Татаров.

Інфографіка - команда Кирила Буданова в ОП Фото: Рух ЧЕСНО

Варто зауважити, що як пише "Чесно" у новому переліку немає Ростислава Шурми, ймовірно через те, що у 2026 році йому повідомили про підозру у справі, що стосується зловживань із зеленим тарифом. Також зі складу заступників вибули Микола Точицький, Олексій Кулеба та Юлія Соколовська, які отримали нові призначення.

Натомість до команди долучилися Ірина Верещук і Віктор Микита, які раніше працювали в уряді та на регіональному рівні. Після звільнення колишня позаштатна радниця Дарія Зарівна розпочала викладацьку діяльність в Інституті політики Університету Чикаго.

У відповіді на запит також зафіксовано розбіжність з інформацією на офіційному сайті президента. Зокрема, у Ігор Брусило ще зазначений як заступник керівника Офісу, хоча його вже звільнили і призначили послом України в Італії.

Перезавантаження ОП — чи вплинули зміни на роботу органу

У "Рух Чесно" звертають увагу, що попри помітні кадрові зміни підстав говорити про системні зрушення в роботі інституту радників немає. В організації наголошують, що основні проблеми залишаються актуальними, зокрема відсутність чітко визначених правил, низький рівень підзвітності та фактична відсутність контролю з боку парламенту.

Зокрема, автори матеріалу підкреслюють, що зміни відбулися на рівні персоналій, однак сам підхід до функціонування цієї системи не зазнав суттєвих змін. Загалом, радники, як і раніше, залишаються частиною неформального механізму впливу, який існує паралельно до офіційної структури виконавчої влади.

"Без чіткого нормативного врегулювання статусу радників, прозорих процедур призначення та розкриття інформації про їхню діяльність будь-які кадрові оновлення залишатимуться косметичними. Адже питання не лише в тому, хто радить владі, а й у тому, за якими правилами та з якою відповідальністю це відбувається", — йдеться в статті.

Нагадаємо, що як писало видання "УП", після звільнення Андрій Єрмак продовжує контакти з представниками влади та відвідує локації поблизу державних дач у Конча-Заспі, де, за даними джерел, можуть відбуватися його зустрічі з Володимиром Зеленським. Журналісти також фіксували його зустрічі з радником президента Олександром Камишіним і секретарем РНБО Рустемом Умєровим, зміст яких сторони коментують загально або не деталізують.

Крім того, в інтерв’ю "Бабеля" йшлося, що призначення Кирила Буданова керівником Офісу президента готувалося поступово, а сам він розглядав перехід із ГУР як новий етап після вибору між продовженням служби та новою посадою. Спочатку зосередився на зовнішніх відрядженнях і переговорах, а згодом вибудував більш структурований підхід до роботи ОП із посиленням дисципліни та спрощенням доступу до комунікації з офісом.