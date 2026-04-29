Есть разные сценарии: разведка США анализирует, как Иран отреагирует на объявление Трампом победы

Американские разведывательные службы анализируют, как Иран может отреагировать, если президент США Дональд Трамп объявит о победе в войне с Ираном. Речь идет о различных сценариях, включая сокращение американского военного присутствия.

Разведывательное сообщество США анализирует этот вопрос вместе с другими по просьбе высокопоставленных чиновников администрации, сообщает информационное агентство Reuters 29 апреля. Цель состоит в том, чтобы понять последствия потенциального ухода Трампа от конфликта, который, по мнению некоторых чиновников и советников, может привести к глубоким поражениям республиканцев на промежуточных выборах позже в этом году.

Хотя никакого решения еще не принято, и Трамп может легко активизировать военные операции, быстрая деэскалация может ослабить политическое давление на президента, даже если это оставит после себя ободренный Иран, который в конце концов может восстановить свои ядерные и ракетные программы и угрожать союзникам США в регионе.

В первые дни после начала войны в феврале разведывательные службы оценили, что если бы Трамп объявил о победе, а США сократили свои войска в регионе, Иран, вероятно, расценил бы это как победу. Если бы Трамп вместо этого заявил, что США победили, но сохранили значительное военное присутствие, Иран, вероятно, расценил бы это как переговорную тактику, но не такую, которая обязательно приведет к окончанию войны.

"ЦРУ не знакомо с оценкой, предоставленной разведывательным сообществом", — заявила Лиз Лайонс, директор отдела по связям с общественностью ЦРУ. Пресс-секретарь Белого дома Анна Келли заявила, что США все еще ведут переговоры с иранцами и "не будут спешить с заключением плохой сделки".

"Президент заключит только такое соглашение, которое ставит национальную безопасность США на первое место, и он четко заявил, что Иран никогда не сможет обладать ядерным оружием", — сказала Анна Келли.

Трамп под давлением из-за войны с Ираном

Чиновник Белого дома назвал внутреннее давление на президента с требованием завершить войну "огромным". Опросы общественного мнения показывают, что война пользуется подавляющей непопулярностью среди американцев. Только 26% респондентов опроса Reuters/Ipsos, опубликованного на прошлой неделе, сказали, что военная кампания оправдала расходы, и только 25% сказали, что она сделала США безопаснее.

Трамп остро осознает политическую цену, которую платит он и его партия. Через двадцать дней после того, как Трамп объявил о прекращении огня, шквал дипломатических усилий не смог полностью открыть экономически важный Ормузский пролив, который Тегеран перекрыл, атакуя корабли и устанавливая мины в узком водном пути.

Перекрытие судоходства привело к росту цен на энергоносители во всем мире и цен на бензиновых заправках в США. Способность Ирана нарушать торговлю дает ему мощный рычаг влияния против Соединенных Штатов и их союзников. Решение сократить военное присутствие США в регионе, в сочетании со взаимной отменой блокады, в конце концов приведет к снижению цен на бензин. Однако, пока, кажется, обе стороны далеки от какого-либо согласия.

На прошлой неделе Трамп отменил поездку своего специального посланника Стива Уиткоффа и зятя Джареда Кушнера для встречи с иранскими чиновниками в Пакистане, заявив журналистам в субботу, что это займет "слишком много времени", и что если Иран хочет поговорить, "все, что им нужно сделать, это позвонить".

По словам отдельного лица, знакомого с динамикой в администрации, формально на столе остаются различные военные варианты, среди которых возобновление авиаударов по военному и политическому руководству Ирана. Однако самый амбициозный из этих вариантов, наземное вторжение на материковую часть Ирана, представляется менее вероятным, чем несколько недель назад.

Иран воспользовался действующим прекращением огня, чтобы выкопать пусковые установки, боеприпасы, беспилотники и другие материалы, которые были похоронены во время бомбардировок США и Израиля в первые недели конфликта. Как следствие, тактические затраты на возобновление полномасштабной войны сейчас, возможно, выше, чем были в первые дни действия режима прекращения огня, которое началось 8 апреля.

Напомним, что Дональд Трамп поручил своим помощникам готовиться к сценарию длительной блокады Ирана. В Вашингтоне рассматривают экономическое и военное давление как инструменты влияния на Тегеран.

Ранее мы также информировали, что вице-президент США Джей Ди Вэнс выразил сомнения относительно прозрачности данных Пентагона о войне с Ираном. Он заявил, что американская администрация должна четко объяснять обществу ход операций и их последствия.