Трамп приказал помощникам готовиться к длительной блокаде Ирана, — WSJ

Президент США Дональд Трамп поручил своим советникам подготовиться к длительной блокаде Ирана, рассматривая ее как ключевой инструмент давления на Тегеран. Эта стратегия предусматривает дальнейшее ограничение экспорта нефти и экономическое истощение страны.

Дональд Трамп поручил помощникам подготовиться к длительной блокаде Ирана, направленной на попытку принудить Тегеран к "ядерной капитуляции", от которой он отказывается, сообщили The Wall Street Journal.

Согласно источникам WSJ среди американских чиновников, на недавних встречах, включая обсуждение в понедельник в Ситуационной комнате, Трамп решил продолжать давить на экономику Ирана и экспорт нефти, препятствуя его судоходству. Он оценил, что другие варианты, которые он имеет, то есть возобновление бомбардировок или полный выход из конфликта, несут больший риск, чем сохранение блокады, заявили чиновники.

Ограничение иранского экспорта нефти и блокирование иранских портов уже существенно повлияло на экономику страны. В частности, Иран сталкивается с трудностями в хранении нереализованной нефти, а доходы от энергоресурсов резко сокращаются.

Решение о подготовке к длительной блокаде было принято после того, как США отклонили предложение Тегерана о постепенном урегулировании. Иран, среди прочего, предлагал восстановить судоходство через Ормузский пролив, однако американская сторона считала эти условия недостаточными, поскольку они не предусматривали существенных уступок в ядерном вопросе.

Параллельно переговоры между сторонами фактически зашли в тупик. Иран требует дополнительного времени для внутренних консультаций, что еще больше усложняет возможность достижения компромисса.

Введенная блокада уже имеет заметные последствия для глобальной экономики. В частности, сокращение перевозок через Ормузский пролив вызывает беспокойство относительно стабильности поставок энергоносителей и способствует росту цен на нефть.

В самой администрации США нет единой позиции относительно дальнейших шагов. Часть советников поддерживает продолжение жесткого давления, тогда как другие предостерегают от негативных экономических последствий и рисков затяжного противостояния. Несмотря на это, Белый дом настроен добиться стратегического результата — заставить Иран отказаться от развития ядерной программы или существенно ее ограничить.

Напомним, что вице-президент США Джей Ди Вэнс ставил под сомнение оценки Пентагона относительно войны с Ираном и состояния запасов оружия. Он что Министерство войны занижает масштабы сокращения запасов американских ракет после интенсивных боевых действий.

Ранее мы также информировали, что Владимир Путин провел встречу в Санкт-Петербурге с главой МИД Ирана Аббасом Арагчи. Во время переговоров стороны заявили о стратегическом партнерстве между Россией и Ираном и поддержке в условиях войны.