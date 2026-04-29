Трамп наказав помічникам готуватися до тривалої блокади Ірану, — WSJ

Президент США Дональд Трамп доручив своїм радникам підготуватися до тривалої блокади Ірану, розглядаючи її як ключовий інструмент тиску на Тегеран. Ця стратегія передбачає подальше обмеження експорту нафти та економічне виснаження країни.

Дональд Трамп доручив помічникам підготуватися до тривалої блокади Ірану, спрямованої на спробу змусити Тегеран до "ядерної капітуляції", від якої він відмовляється, повідомили The Wall Street Journal.

Згідно з джерелами WSJ серед американських чиновників, на нещодавніх зустрічах, включаючи обговорення в понеділок у Ситуаційній кімнаті, Трамп вирішив продовжувати тиснути на економіку Ірану та експорт нафти, перешкоджаючи його судноплавству. Він оцінив, що інші варіанти, які він має, тобто відновлення бомбардувань або повний вихід з конфлікту, несуть більший ризик, ніж збереження блокади, заявили чиновники.

Обмеження іранського експорту нафти та блокування іранських портів вже суттєво вплинуло на економіку країни. Зокрема, Іран стикається з труднощами у зберіганні нереалізованої нафти, а доходи від енергоресурсів різко скорочуються.

Рішення про підготовку до тривалої блокади було ухвалене після того, як США відхилили пропозицію Тегерана щодо поступового врегулювання. Іран, серед іншого, пропонував відновити судноплавство через Ормузьку протоку, однак американська сторона вважала ці умови недостатніми, оскільки вони не передбачали суттєвих поступок у ядерному питанні.

Паралельно переговори між сторонами фактично зайшли в глухий кут. Іран потребує додаткового часу для внутрішніх консультацій, що ще більше ускладнює можливість досягнення компромісу.

Запроваджена блокада вже має помітні наслідки для глобальної економіки. Зокрема, скорочення перевезень через Ормузьку протоку викликає занепокоєння щодо стабільності постачання енергоносіїв і сприяє зростанню цін на нафту.

У самій адміністрації США немає єдиної позиції щодо подальших кроків. Частина радників підтримує продовження жорсткого тиску, тоді як інші застерігають від негативних економічних наслідків і ризиків затяжного протистояння. Попри це, Білий дім налаштований добитися стратегічного результату – змусити Іран відмовитися від розвитку ядерної програми або суттєво її обмежити.

