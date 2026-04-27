"Народ мужньо бореться за незалежність": про що Путін говорив з іранським міністром у Петербурзі

Російський президент зустрівся з міністром закордонних справ Ісламської Республіки Аббасом Арагчі. А 26 квітня Путін по телефону поговорив з лідером Ірану Масудом Пезешкіаном. Це щонайменше третя їхня розмова з початку війни.

Сама зустріч з іранським міністром відбулася у Санкт-Петербурзі, у президентській бібліотеці, 27 квітня. Про це повідомляє російський "Інтерфакс".

Під час відкритої частини переговорів Путін заявив, що Росія "робитиме все", щоб мир на Близькому Сході був досягнутий якнайшвидше.

"Росія, як і Іран, має намір продовжувати наші стратегічні відносини. Ми бачимо, як мужньо та героїчно бореться народ Ірану за свою незалежність, за свій суверенітет. Звичайно, дуже сподіваємося на те, що спираючись на цю мужність і прагнення до незалежності, іранський народ пройде під керівництвом нового лідера цей складний період випробувань, і настане мир", — заявив він.

Аббас Арагчі, у свою чергу, сказав, що для Ірану відносини з Росією — це "стратегічне партнерство на найвищому рівні".

"Ірано-російські відносини для нас означають стратегічне партнерство на найвищому рівні. І таким шляхом ми йтимемо далі. Незважаючи на все, що відбувається, ірано-російські відносини будуть міцнішими", — сказав міністр Ірану.

Як заявив Арагчі Путіну, у "недавній війні стало очевидно, що Іран має великих друзів і союзників, таких як Росія". Глава іранського МЗС подякував Москві за її позицію та підтримку.

Відкрита частина переговорів тривала трохи більше п'яти хвилин. Самі переговори тривали півтори години.

Нагадаємо, що російська супер'яхта Nord, яку пов’язують із підсанкційним мільярдером Олексієм Мордашовим, змогла пройти Ормузьку протоку, попри обмеження та блокаду. Судно завдовжки 142 метри вийшло з Дубая і дісталося до Маската, свідчать дані судноплавства. Це одне з небагатьох суден, які пройшли заблокованим судноплавним шляхом у центрі військового конфлікту між США та Іраном.

Відомо, що переговори між США та Іраном зайшли у глухий кут через розбіжності щодо ядерної програми Тегерана. Іран для відкриття Ормузької протоки наполягає на праві розвивати цивільну ядерну енергетику, тоді як США вимагають обмежень або повної відмови від збагачення урану.