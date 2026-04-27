"Народ мужественно борется за независимость": о чем Путин говорил с иранским министром в Петербурге

Российский президент встретился с министром иностранных дел Исламской Республики Аббасом Арагчи. А 26 апреля Путин по телефону поговорил с лидером Ирана Масудом Пезешкианом. Это как минимум третий их разговор с начала войны.

Сама встреча с иранским министром состоялась в Санкт-Петербурге, в президентской библиотеке, 27 апреля. Об этом сообщает российский "Интерфакс".

Во время открытой части переговоров Путин заявил, что Россия "будет делать все", чтобы мир на Ближнем Востоке был достигнут как можно быстрее.

"Россия, как и Иран, намерена продолжать наши стратегические отношения. Мы видим, как мужественно и героически борется народ Ирана за свою независимость, за свой суверенитет. Конечно, очень надеемся на то, что опираясь на это мужество и стремление к независимости, иранский народ пройдет под руководством нового лидера этот сложный период испытаний, и наступит мир", — заявил он.

Аббас Арагчи, в свою очередь, сказал, что для Ирана отношения с Россией — это "стратегическое партнерство на самом высоком уровне".

"Ирано-российские отношения для нас означают стратегическое партнерство на самом высоком уровне. И таким путем мы будем идти дальше. Несмотря на все, что происходит, ирано-российские отношения будут крепче", — сказал министр Ирана.

Как заявил Арагчи Путину, в "недавней войне стало очевидно, что Иран имеет больших друзей и союзников, таких как Россия". Глава иранского МИД поблагодарил Москву за ее позицию и поддержку.

Открытая часть переговоров длилась чуть более пяти минут. Сами переговоры продолжались полтора часа.

Напомним, что российская суперъяхта Nord, которую связывают с подсанкционным миллиардером Алексеем Мордашовым, смогла пройти Ормузский пролив, несмотря на ограничения и блокаду. Судно длиной 142 метра вышло из Дубая и добралось до Маската, свидетельствуют данные судоходства. Это одно из немногих судов, которые прошли заблокированным судоходным путем в центре военного конфликта между США и Ираном.

Известно, что переговоры между США и Ираном зашли в тупик из-за разногласий по ядерной программе Тегерана. Иран для открытия Ормузского пролива настаивает на праве развивать гражданскую ядерную энергетику, тогда как США требуют ограничений или полного отказа от обогащения урана.