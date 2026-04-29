Є різні сценарії: розвідка США аналізує, як Іран відреагує на оголошення Трампом перемоги

Американські розвідувальні служби аналізують, як Іран може відреагувати, якщо президент США Дональд Трамп оголосить про перемогу у війні з Іраном. Йдеться про різні сценарії, включно зі скороченням американської військової присутності.

Розвідувальне співтовариство США аналізує це питання разом з іншими на прохання високопосадовців адміністрації, повідомляє інформаційне агентство Reuters 29 квітня. Мета полягає в тому, щоб зрозуміти наслідки потенційного відходу Трампа від конфлікту, який, на думку деяких чиновників та радників, може призвести до глибоких поразок республіканців на проміжних виборах пізніше цього року.

Хоча жодного рішення ще не прийнято, і Трамп може легко активізувати військові операції, швидка деескалація може послабити політичний тиск на президента, навіть якщо це залишить після себе підбадьорений Іран, який зрештою може відновити свої ядерні та ракетні програми та загрожувати союзникам США в регіоні.

У перші дні після початку війни в лютому розвідувальні служби оцінили, що якби Трамп оголосив про перемогу, а США скоротили свої війська в регіоні, Іран, ймовірно, розцінив би це як перемогу. Якби Трамп натомість заявив, що США перемогли, але зберегли значну військову присутність, Іран, ймовірно, розцінив би це як переговорну тактику, але не таку, що обов'язково призведе до закінчення війни.

"ЦРУ не знайоме з оцінкою, наданою розвідувальним співтовариством", — заявила Ліз Лайонс, директорка відділу зв’язків з громадськістю ЦРУ. Речниця Білого дому Анна Келлі заявила, що США все ще ведуть переговори з іранцями та "не будуть поспішати з укладанням поганої угоди".

"Президент укладе лише таку угоду, яка ставить національну безпеку США на перше місце, і він чітко заявив, що Іран ніколи не зможе володіти ядерною зброєю", — сказала Анна Келлі.

Трамп під тиском через війну з Іраном

Посадовець Білого дому назвав внутрішній тиск на президента з вимогою завершити війну "величезним". Опитування громадської думки показують, що війна користується переважною непопулярністю серед американців. Лише 26% респондентів опитування Reuters/Ipsos, опублікованого минулого тижня, сказали, що військова кампанія виправдала витрати, і лише 25% сказали, що вона зробила США безпечнішими.

Трамп гостро усвідомлює політичну ціну, яку платить він та його партія. Через двадцять днів після того, як Трамп оголосив про припинення вогню, шквал дипломатичних зусиль не зміг повністю відкрити економічно важливу Ормузьку протоку, яку Тегеран перекрив, атакуючи кораблі та встановлюючи міни у вузькому водному шляху.

Перекриття судноплавства призвело до зростання цін на енергоносії в усьому світі та цін на бензинових заправках у США. Здатність Ірану порушувати торгівлю дає йому потужний важіль впливу проти Сполучених Штатів та їхніх союзників. Рішення скоротити військову присутність США в регіоні, у поєднанні зі взаємним скасуванням блокади, зрештою призведе до зниження цін на бензин. Однак, поки що, здається, обидві сторони далекі від будь-якої згоди.

Минулого тижня Трамп скасував поїздку свого спеціального посланника Стіва Віткоффа та зятя Джареда Кушнера для зустрічі з іранськими чиновниками в Пакистані, заявивши журналістам у суботу, що це займе "занадто багато часу", і що якщо Іран хоче поговорити, "все, що їм потрібно зробити, це зателефонувати".

За словами окремої особи, знайомої з динамікою в адміністрації, формально на столі залишаються різні військові варіанти, серед яких поновлення авіаударів по військовому та політичному керівництву Ірану. Однак найамбітніший з цих варіантів, наземне вторгнення на материкову частину Ірану, видається менш ймовірним, ніж кілька тижнів тому.

Іран скористався чинним припиненням вогню, щоб викопати пускові установки, боєприпаси, безпілотники та інші матеріали, які були поховані під час бомбардувань США та Ізраїлю в перші тижні конфлікту. Як наслідок, тактичні витрати на відновлення повномасштабної війни зараз, можливо, вищі, ніж були в перші дні дії режиму припинення вогню, яке розпочалося 8 квітня.

