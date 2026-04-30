ЕС хочет распространить статью о коллективной обороне на Украину без ее вступления в альянс, — The Economist

Европейский Союз рассматривает возможность распространения на Украину статьи о коллективной обороне, не дожидаясь ее полноценного членства в альянсе.

Шансы на вступление Киева в НАТО в ближайшем будущем считаются "мертвыми", пишет The Economist.

Именно поэтому в Европе обсуждается альтернативные форматы закрепления Украины в сообществе западных демократий.

Отмечается, что большинство европейских стран выступает против ускоренного полноценного вступления Украины в ЕС. В то же время существует консенсус относительно возможных ассоциированных форм членства — например, в качестве наблюдателя в институтах и Совете ЕС без права голоса.

Кроме того, европейцы готовы распространить на Украину положения о взаимной обороне блока — статьи 42.7 договора о ЕС, которая является аналогом статьи 5 устава НАТО.

Это подтвердил один из собеседников издания. По его словам, на недавнем саммите на Кипре чиновники ЕС получили задание исследовать этот вопрос.

Журналисты подчеркнули, что подобный шаг поддерживают государства, которые всерьез оценивают возможность нападения России на Европу, ведь в этом случае "они могут рассчитывать на 800 000 солдат Украины и ее самые современные технологии в сфере беспилотников и ИИ".

Напомним, кредит ЕС могут направлять на зарплаты ВСУ.

Фокус также писал о том, что США хотят выбросить Испанию из НАТО.