ЄС хоче поширити статтю про колективну оборону на Україну без її вступу в альянс, — The Economist

Європейський Союз розглядає можливість поширення на Україну статті про колективну оборону, не чекаючи на її повноцінне членство в альянсі.

Шанси на вступ Києва в НАТО в найближчому майбутньому вважаються "мертвими", пише The Economist.

Саме тому в Європі обговорюється альтернативні формати закріплення України в спільноті західних демократій.

Зазначається, що більшість європейських країн виступає проти прискореного повноцінного вступу України до ЄС. Водночас існує консенсус щодо можливих асоційованих форм членства — наприклад, в якості спостерігача в інституціях і Раді ЄС без права голосу.

Крім того, європейці готові поширити на Україну положення про взаємну оборону блоку — статті 42.7 договору про ЄС, яка є аналогом статті 5 уставу НАТО.

Це підтвердив один із співрозмовників видання. За його словами, на нещодавньому саміті на Кіпрі посадовці ЄС отримали завдання дослідити це питання.

Журналісти підкреслили, що подібний крок підтримують длержави, які всерйоз оцінюють можливість нападу Росії на Європу, адже у цьому випадку "вони можуть розраховувати на 800 000 солдатів України та її найсучасніші технології у сфері безпілотників та ШІ".

