"Проблемна" країна: США хочуть викинути Іспанію з НАТО, — Reuters

Дональд Трамп критикував Іспанію, коли вона відмовилася брати участь у війні проти Ірану і надавати свої військові бази для американських літаків.

Представник США заявив, що в електронному листі Пентагону обговорюються способи притягнення союзників по НАТО до відповідальності після розбіжностей у зв'язку з війною з Іраном. Серед варіантів — припинення членства Іспанії в НАТО і перегляд претензій Великої Британії на Фолклендські острови, — заявив американський чиновник, пише Reuters.

Пропозиції спрямовані на зниження "почуття переваги" у європейських союзників — заявив американський чиновник.

Внутрішній електронний лист Пентагону описує варіанти покарання союзників США по НАТО. Варіанти політики докладно викладені в записці, що виражає розчарування з приводу передбачуваного небажання або відмови деяких союзників надати Сполученим Штатам доступ, права на розміщення баз і проліт над Іраном у рамках війни з Іраном (відомої, як ABO), повідомив чиновник, який говорив на умовах анонімності.

В електронному листі йшлося, що ABO — це "лише абсолютний базовий рівень для НАТО", — повідомив чиновник, додавши, що ці варіанти обговорюють на високому рівні в Пентагоні.

За словами чиновника, один із варіантів, згаданих в електронному листі, передбачає відсторонення "проблемних" країн від важливих або престижних посад у НАТО.

Президент Дональд Трамп різко розкритикував союзників по НАТО за те, що вони не спрямували свої військово-морські сили для допомоги у відкритті Ормузької протоки, яка була закрита для світового судноплавства після початку повітряної війни 28 лютого.

Він також заявив, що розглядає можливість виходу з альянсу.

"А ви б на моєму місці так не вчинили?" — запитав Трамп агентство Reuters в інтерв'ю 1 квітня у відповідь на запитання про можливість виходу США з НАТО.

Однак, за словами чиновника, в електронному листі не міститься заклику до Сполучених Штатів вчинити саме так. У ньому також не пропонується закривати бази в Європі.

Однак чиновник відмовився повідомити, чи включали розглянуті варіанти широко очікуване скорочення чисельності американських військ у Європі.

У відповідь на прохання прокоментувати електронний лист прессекретар Пентагону Кінгслі Вілсон заявив: "Як сказав президент Трамп, незважаючи на все, що Сполучені Штати зробили для наших союзників по НАТО, вони не були поруч із нами".

"Військове міністерство забезпечить президента переконливими варіантами дій, щоб наші союзники перестали бути паперовими тиграми і замість цього виконали свою частину роботи. У нас немає подальших коментарів з приводу будь-яких внутрішніх обговорень з цього приводу", — сказав Вілсон.

Майбутнє НАТО — що хоче США від союзників у Європі

Аналітики та дипломати зазначають, що американсько-ізраїльська війна з Іраном підняла серйозні питання щодо майбутнього 76-річного блоку та викликала безпрецедентне занепокоєння тим, що США можуть не прийти на допомогу європейським союзникам у разі нападу на них.

Велика Британія, Франція та інші країни заявляють, що приєднання до військово-морської блокади США буде рівносильним вступу у війну, але при цьому готові допомогти зберегти протоку відкритою після встановлення міцного припинення вогню або закінчення конфлікту.

Однак представники адміністрації Трампа наголосили, що НАТО не може бути вулицею з одностороннім рухом.

Вони висловили невдоволення діями Іспанії, де соціалістичне керівництво заявило, що не допустить використання своїх баз або повітряного простору для нападу на Іран. У Сполучених Штатів є дві важливі військові бази в Іспанії: військово-морська база Рота та авіабаза Морон.

Варіанти політики, викладені в електронному листі, покликані послати чіткий сигнал союзникам по НАТО з метою "зменшити почуття зверхності з боку європейців", — заявив чиновник, підбиваючи підсумок листа.

В електронному листі стверджується, що варіант припинення членства Іспанії в альянсі матиме обмежений вплив на військові операції США, але матиме значний символічний ефект.

Офіційний представник не розкрив, як саме Сполучені Штати можуть домагатися виключення Іспанії з альянсу, і агентство Reuters не змогло одразу встановити, чи існує в НАТО механізм для цього.

"Ми не працюємо електронною поштою. Ми працюємо за офіційними документами і позиціями уряду, у цьому разі Сполучених Штатів", — заявив прем'єр-міністр Іспанії Санчес, відповідаючи на запитання про доповідь напередодні зустрічі лідерів Європейського союзу на Кіпрі, де обговорюватимуть такі теми, як положення НАТО про взаємну допомогу.

У меморандумі також міститься пропозиція розглянути питання про перегляд дипломатичної підтримки США щодо давніх європейських "імперських володінь", таких як Фолклендські острови, розташовані недалеко від Аргентини.

На сайті Держдепартаменту зазначено, що острови перебувають під управлінням Сполученого Королівства, але, як і раніше, претендують на них Аргентина, чий президент-лібертаріанець Хав'єр Мілей є союзником Трампа.

У 1982 році Велика Британія та Аргентина вели коротку війну за ці острови після того, як Аргентина зробила невдалу спробу їх захопити. До капітуляції Аргентини загинуло близько 650 аргентинських і 255 британських солдатів.

Трамп неодноразово ображав прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера, називаючи його боягузом через небажання приєднатися до війни США з Іраном, заявляючи, що він "не Вінстон Черчилль", і називаючи британські авіаносці "іграшками".

Спочатку Велика Британія відмовила США в проханні дозволити своїм літакам атакувати Іран з двох британських баз, але пізніше погодилася дозволити виконання оборонних місій, спрямованих на захист жителів регіону, зокрема й британських громадян, в умовах дій Ірану у відповідь.

На початку цього місяця, виступаючи перед журналістами в Пентагоні, міністр оборони Піт Гегсет заявив, що війна з Іраном "багато що стало очевидним", зазначивши, що іранські ракети більшої дальності не можуть вразити Сполучені Штати, але можуть досягти Європи.

"Ми стикаємося з питаннями, перешкодами або коливаннями... У вас не буде міцного альянсу, якщо є країни, які не бажають підтримувати вас, коли це необхідно", — сказав Хегсет.

Нагадаємо, Фокус писав, що США вже розглядають можливість поділити своїх союзників по НАТО на "зразкових" і "проблемних". Що будуть робити з "проблемними" — невідомо.

При цьому в Пентагоні міністр війни США влаштував чистки. Після начальника штабу генерала Ренді Джорджа звільнили міністра ВМС Джона К. Фелана.