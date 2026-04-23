Чистки в Пентагоні: Піт Гегсет звільнив генералів і міністра ВМС у розпал війни в Ірані

Джон К. Фелан був відсторонений від своєї військової посади після розбіжностей з приводу плану Трампа зі створення "Золотого флоту" військових кораблів.

"Адміністрація справді хотіла прискорити програму суднобудування через плани президента... а міністр, схоже, був нездатний досягти цих цілей і не користувався популярністю. Поєднання некомпетентності та зарозумілості зазвичай ні до чого доброго не призводить", — повідомило джерело газеті The New York Post.

Згідно з даними Центру стратегічних і міжнародних досліджень, пропозиція "Золотого флоту" передбачає будівництво нового класу лінкорів "класу Трамп" водотоннажністю 30 000-40 000 тонн, здатних нести ядерну зброю.

Виконувачем обов'язків міністра військово-морських сил стане заступник Фелана — Хун Као.

Інсайдери повідомили, що міністра ВМС США Джона К. Фелана було звільнено після конфлікту з міністром війни Пітом Хегсетом і заступником міністра оборони Стівом Файнбергом.

Звільнення Фелана з посади командувача ВМС відбувається на тлі наказу Трампа про направлення кораблів для протидії Ірану в критично важливому стратегічно важливому районі Ормузької протоки.

Його відставка стала лише останньою в низці відставок, що стрясають адміністрацію Трампа в критичний для президента США період.

Відставка сталася всього через кілька тижнів після того, як генералу Ренді Джорджу, найвисокопоставленішому офіцеру армії, було наказано піти у відставку.

Генерал Ренді Джордж, усунутий зі своєї посади 2 квітня, був чотиризірковим генералом і 41-м начальником штабу, відповідальним за організацію, навчання та оснащення понад мільйона солдатів, хоча і не був польовим командиром, який керує тактичними ударами.

Генерала Ренді Джорджа відправили у відставку після расистського скандалу Фото: US Army

Гегсет звільнив понад десяток високопоставлених офіцерів, зокрема голову Об'єднаного комітету начальників штабів генерала Сі-К'ю Брауна, начальника штабу ВМС адмірала Лізу Франкетті, заступника начальника штабу ВПС генерала Джеймса Слайфа і голову Розвідувального управління Міністерства оборони генерал-лейтенанта Джеффрі Крузе.

Відставка Ренді Джорджа спричинила грандіозний скандал. Особливо, коли стало відомо, що це сталося під час однохвилинної телефонної розмови, причому Піт Гегсет не надав попереднього повідомлення чи пояснень.

Цей епізод став кульмінацією кількох місяців зростаючої напруженості всередині Пентагону, включно із зіткненнями між Хегсетом і міністром армії Деном Дрісколлом, затятим прихильником Ренді Джорджа.

Ворожнеча Гегсета з Дрисколлом тліла понад рік, розпочавшись, коли міністр оборони опинився в центрі скандалу, а Дрисколл тихо обговорювався в колах адміністрації як потенційний наступник.

Внутрішній розкол, схоже, досяг критичної точки після того, як The New York Times повідомила про суперечку з приводу конфіденційного списку підвищень в армії.

Команда Гегсета наполягала на тому, щоб Дрісколл виключив кількох офіцерів зі списку з 29 кандидатів на підвищення до бригадного генерала, включно з жінками, чорношкірими офіцерами і полковником Дейвом Батлером, колишнім прессекретарем відставного генерала Марка Міллі.

Тим часом більшість інших офіцерів у списку на підвищення були білими чоловіками, що викликало побоювання у високопоставлених військових чиновників з приводу того, чи відігравали раса або стать роль у тому, кого обрали як кандидатів. У результаті Дрисколл пручався, відмовляючись виключити їх зі списку, посилаючись на десятиліття бездоганної служби офіцерів.

За словами людей, знайомих із ситуацією, цей опір спровокував напружену, затяжну конфронтацію між Гегсетом і Дрисколлом у лютому.

Гегсет і його помічники підозрювали Джорджа у витоку інформації про розбіжності в пресу — переконання, яке зрештою призвело до його відставки.

Цей епізод перегукується з більш ранньою чисткою, під час якої Гегсет звільнив трьох високопоставлених помічників на тлі звинувачень у витоках інформації. Ці помічники заперечували будь-які порушення, і зрештою жодних обвинувачень висунуто не було.

Звільнення Джорджа, здійснене під час відпустки Дрісколла, швидко привернуло увагу на Капітолійському пагорбі. У своїх свідченнях перед Конгресом Дрисколл похвалив звільненого генерала як "дивовижного лідера, що перетворює" і висловив глибоке особисте захоплення його багаторічною службою.

"Я теж люблю генерала Джорджа", — сказав Дрісколл законодавцям.

Незважаючи на негативну реакцію, Білий дім підтримав Гегсета, заявивши, що він зберігає довіру Трампа.

"Президент Трамп фактично відновив акцент на боєготовності та бойовій ефективності в наших збройних силах за допомогою таких лідерів, як міністр Гегсет і міністр Дрісколл", — заявила прессекретарка Білого дому Анна Келлі.

Нагадаємо, звільнення в Пентагоні відбуваються на тлі критичної ситуації в Ормузькій протоці. Іран захопив два кораблі після того, як Дональд Трамп продовжив перемир'я.

При цьому в Білому домі розглядають можливість суттєвого перегляду підходів до співпраці в рамках Північноатлантичного альянсу. Йдеться, зокрема, про неформальний поділ країн НАТО на "зразкові" і "проблемні" з подальшими наслідками для військового співробітництва.