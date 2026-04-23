Чистки в Пентагоне: Пит Хегсет уволил генералов и министра ВМС в разгар войны в Иране

​​Джон К. Фелан был отстранен от своей военной должности после разногласий по поводу плана Трампа по созданию "Золотого флота" военных кораблей.

"Администрация действительно хотела ускорить программу судостроения из-за планов президента… а министр, похоже, был неспособен достичь этих целей и не пользовался популярностью. Сочетание некомпетентности и высокомерия обычно ни к чему хорошему не приводит", — сообщил источник газете The New York Post.

Согласно данным Центра стратегических и международных исследований, предложение "Золотого флота" включает в себя строительство нового класса линкоров "класса Трамп" водоизмещением 30 000–40 000 тонн, способных нести ядерное оружие.

Исполняющим обязанности министра военно-морских сил станет заместитель Фелана – Хун Као.

Відео дня

Инсайдеры сообщили, что министр ВМС США Джон К. Фелан был уволен после конфликта с министром войны Питом Хегсетом и заместителем министра обороны Стивом Файнбергом.

Уход Фелана с поста командующего ВМС происходит на фоне приказа Трампа о направлении кораблей для противодействия Ирану в критически важном стратегически важном районе Ормузского пролива.

Его уход стал лишь последним в череде отставок, сотрясающих администрацию Трампа в критический для президента США период.

Отставка произошла всего через несколько недель после того, как генералу Рэнди Джорджу, самому высокопоставленному офицеру армии, было приказано уйти в отставку.

Генерал Рэнди Джордж, смещенный со своего поста 2 апреля, был четырехзвездочным генералом и 41-м начальником штаба, ответственным за организацию, обучение и оснащение более миллиона солдат, хотя и не являлся полевым командиром, руководящим тактическими ударами.

Генерала Рэнди Джорджа отправили в отставку после расистского скандала

Хегсет уволил более десятка высокопоставленных офицеров, в том числе председателя Объединенного комитета начальников штабов генерала Си-Кью Брауна, начальника штаба ВМС адмирала Лизу Франкетти, заместителя начальника штаба ВВС генерала Джеймса Слайфа и главу Разведывательного управления Министерства обороны генерал-лейтенанта Джеффри Крузе.

Отставка Рэнди Джорджа вызвала грандиозный скандал. Особенно, когда стало известно, что это произошло во время одноминутного телефонного разговора, причем Пит Хегсет не предоставил предварительного уведомления или объяснений.

Этот эпизод стал кульминацией нескольких месяцев нарастающей напряженности внутри Пентагона, включая столкновения между Хегсетом и министром армии Дэном Дрисколлом, ярым сторонником Рэнди Джорджа.

Вражда Хегсета с Дрисколлом тлела более года, начавшись, когда министр обороны оказался в центре скандала, а Дрисколл тихо обсуждался в кругах администрации как потенциальный преемник.

Дэн Дрисколл враждует с Питом Хегсетом

Внутренний раскол, похоже, достиг критической точки после того, как The New York Times сообщила о споре по поводу конфиденциального списка повышений в армии.

Команда Хегсета настаивала на том, чтобы Дрисколл исключил нескольких офицеров из списка из 29 кандидатов на повышение до бригадного генерала, включая женщин, чернокожих офицеров и полковника Дэйва Батлера, бывшего пресс-секретаря отставного генерала Марка Милли.

Между тем, большинство других офицеров в списке на повышение были белыми мужчинами, что вызвало опасения у высокопоставленных военных чиновников по поводу того, играли ли раса или пол роль в том, кто был выбран в качестве кандидатов. В результате Дрисколл сопротивлялся, отказываясь исключить их из списка, ссылаясь на десятилетия безупречной службы офицеров.

По словам людей, знакомых с ситуацией, это сопротивление спровоцировало напряженную, затяжную конфронтацию между Хегсетом и Дрисколлом в феврале.

Хегсет и его помощники подозревали Джорджа в утечке информации о разногласиях в прессу — убеждение, которое в конечном итоге привело к его отставке.

Этот эпизод перекликается с более ранней чисткой, в ходе которой Хегсет уволил трех высокопоставленных помощников на фоне обвинений в утечках информации. Эти помощники отрицали какие-либо нарушения, и в конечном итоге никаких обвинений предъявлено не было.

Увольнение Джорджа, осуществленное во время отпуска Дрисколла, быстро привлекло внимание на Капитолийском холме. В своих показаниях перед Конгрессом Дрисколл похвалил уволенного генерала как "удивительного, преобразующего лидера" и выразил глубокое личное восхищение его многолетней службой.

"Я тоже люблю генерала Джорджа", — сказал Дрисколл законодателям.

Несмотря на негативную реакцию, Белый дом поддержал Хегсета, заявив, что он сохраняет доверие Трампа.

"Президент Трамп фактически восстановил акцент на боеготовности и боевой эффективности в наших вооруженных силах с помощью таких лидеров, как министр Хегсет и министр Дрисколл", — заявила пресс-секретарь Белого дома Анна Келли.

Напомним, увольнения в Пентагоне происходят на фоне критической ситуации в Ормузском проливе. Иран захватил два корабля после того, как Дональд Трамп продолжил перемирие.

При этом в Белом доме рассматривают возможность существенного пересмотра подходов к сотрудничеству в рамках Североатлантического альянса. Речь идет, в частности, о неформальном разделении стран НАТО на "образцовые" и "проблемные" с дальнейшими последствиями для военного сотрудничества.