"Проблемная" страна: США хотят выкинуть Испанию из НАТО, — Reuters

Дональд Трамп критиковал Испанию, когда она отказалась участвовать в войне против Ирана и предоставлять свои военные базы для американский самолетов.

Представитель США заявил, что в электронном письме Пентагона обсуждаются способы привлечения союзников по НАТО к ответственности после разногласий в связи с войной с Ираном. Среди вариантов — приостановка членства Испании в НАТО и пересмотр претензий Великобритании на Фолклендские острова, — заявил американский чиновник, пишет Reuters.

Предложения направлены на снижение "чувства превосходства" у европейских союзников — заявил американский чиновник.

Внутреннее электронное письмо Пентагона описывает варианты наказания союзников США по НАТО. Варианты политики подробно изложены в записке, выражающей разочарование по поводу предполагаемого нежелания или отказа некоторых союзников предоставить Соединенным Штатам доступ, права на размещение баз и пролет над Ираном в рамках войны с Ираном (известной, как ABO), сообщил чиновник, говоривший на условиях анонимности.

В электронном письме говорилось, что ABO — это "лишь абсолютный базовый уровень для НАТО", — сообщил чиновник, добавив, что эти варианты обсуждаются на высоком уровне в Пентагоне.

По словам чиновника, один из вариантов, упомянутых в электронном письме, предусматривает отстранение "проблемных" стран от важных или престижных должностей в НАТО.

Президент Дональд Трамп резко раскритиковал союзников по НАТО за то, что они не направили свои военно-морские силы для помощи в открытии Ормузского пролива, который был закрыт для мирового судоходства после начала воздушной войны 28 февраля.

Он также заявил, что рассматривает возможность выхода из альянса.

"А вы бы на моем месте так не поступили?" — спросил Трамп агентство Reuters в интервью 1 апреля в ответ на вопрос о возможности выхода США из НАТО.

Однако, по словам чиновника, в электронном письме не содержится призыва к Соединенным Штатам поступить именно так. В нем также не предлагается закрывать базы в Европе.

Однако чиновник отказался сообщить, включали ли рассматриваемые варианты широко ожидаемое сокращение численности американских войск в Европе.

В ответ на просьбу прокомментировать электронное письмо пресс-секретарь Пентагона Кингсли Уилсон заявил: "Как сказал президент Трамп, несмотря на все, что Соединенные Штаты сделали для наших союзников по НАТО, они не были рядом с нами".

"Военное министерство обеспечит президента убедительными вариантами действий, чтобы наши союзники перестали быть бумажными тиграми и вместо этого выполнили свою часть работы. У нас нет дальнейших комментариев по поводу каких-либо внутренних обсуждений на этот счет", — сказал Уилсон.

Будущее НАТО – что хочет США от союзников в Европе

Аналитики и дипломаты отмечают, что американо-израильская война с Ираном подняла серьезные вопросы о будущем 76-летнего блока и вызвала беспрецедентную обеспокоенность тем, что США могут не прийти на помощь европейским союзникам в случае нападения на них.

Великобритания, Франция и другие страны заявляют, что присоединение к военно-морской блокаде США будет равносильно вступлению в войну, но при этом готовы помочь сохранить пролив открытым после установления прочного прекращения огня или окончания конфликта.

Однако представители администрации Трампа подчеркнули, что НАТО не может быть улицей с односторонним движением.

Они выразили недовольство действиями Испании, где социалистическое руководство заявило, что не допустит использования своих баз или воздушного пространства для нападения на Иран. У Соединенных Штатов есть две важные военные базы в Испании: военно-морская база Рота и авиабаза Морон.

Варианты политики, изложенные в электронном письме, призваны послать четкий сигнал союзникам по НАТО с целью "уменьшить чувство превосходства со стороны европейцев", — заявил чиновник, подводя итог письму.

В электронном письме утверждается, что вариант приостановки членства Испании в альянсе окажет ограниченное влияние на военные операции США, но будет иметь значительный символический эффект.

Официальный представитель не раскрыл, как именно Соединенные Штаты могут добиваться исключения Испании из альянса, и агентство Reuters не смогло сразу установить, существует ли в НАТО механизм для этого.

"Мы не работаем по электронной почте. Мы работаем по официальным документам и позициям правительства, в данном случае Соединенных Штатов", — заявил премьер-министр Испании Санчес, отвечая на вопрос о докладе накануне встречи лидеров Европейского союза на Кипре, где будут обсуждаться такие темы, как положение НАТО о взаимной помощи.

В меморандуме также содержится предложение рассмотреть вопрос о пересмотре дипломатической поддержки США в отношении давних европейских "имперских владений", таких как Фолклендские острова, расположенные недалеко от Аргентины.

На сайте Госдепартамента указано, что острова находятся под управлением Соединенного Королевства, но по-прежнему претендуют на них Аргентина, чей президент-либертарианец Хавьер Милей является союзником Трампа.

В 1982 году Великобритания и Аргентина вели короткую войну за эти острова после того, как Аргентина предприняла неудачную попытку их захватить. До капитуляции Аргентины погибло около 650 аргентинских и 255 британских солдат.

Трамп неоднократно оскорблял премьер-министра Великобритании Кира Стармера, называя его трусом из-за нежелания присоединиться к войне США с Ираном, заявляя, что он "не Уинстон Черчилль", и называя британские авианосцы "игрушками".

Первоначально Великобритания отказала США в просьбе разрешить своим самолетам атаковать Иран с двух британских баз, но позже согласилась разрешить выполнение оборонительных миссий, направленных на защиту жителей региона, включая британских граждан, в условиях ответных действий Ирана.

В начале этого месяца, выступая перед журналистами в Пентагоне, министр обороны Пит Хегсет заявил, что война с Ираном "многое стало очевидным", отметив, что иранские ракеты большей дальности не могут поразить Соединенные Штаты, но могут достичь Европы.

"Мы сталкиваемся с вопросами, препятствиями или колебаниями… У вас не будет прочного альянса, если есть страны, которые не желают поддерживать вас, когда это необходимо", — сказал Хегсет.

Напомним, Фокус писал, что США уже рассматривают возможность поделить своих союзников по НАТО на "образцовых" и "проблемных". Что будут делать с "проблемными" – неизвестно.

При этом в Пентагоне министр войны США устроил чистки. После начальника штаба генерала Рэнди Джорджа уволили министра ВМС ​​Джона К. Фелана.