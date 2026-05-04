Германия планирует отдать Украине электростанцию, обслуживавшую "Северный поток", — СМИ

В Германии решили передать Украине выведенную из эксплуатации газовую электростанцию в Лубмине, которая обслуживала газопровод "Северный поток-1". Объект планируют предоставить в качестве гуманитарной помощи.

Об этом сообщили в компании Sefe Securing Energy for Europe GmbH, пишет Die Welt.

Там отметили, что станцию передадут украинскому оператору на условиях самовывоза. В компании объяснили, что это не принесет убытков по сравнению с демонтажем, а также поможет поддержать энергетическую инфраструктуру Украины.

Электростанция возле Грайфсвальда обеспечивала технологическое тепло для подачи российского газа в немецкую сеть. После прекращения поставок газа через "Северный поток-1" в сентябре 2022 года ее работа стала нерентабельной. Из-за отсутствия других потребителей тепла станцию остановили в 2023 году, а найти покупателя не удалось. Ее мощность составляет 84 МВт.

Передача объекта вызвала критику со стороны партии "Альтернатива для Германии". Ее представитель Николаус Крамер назвал решение "абсурдным" и заявил, что "эта установка должна была бы служить энергетической безопасности страны".

Ранее Россия сократила, а затем полностью остановила поставки газа через "Северный поток-1". Оба газопровода — "Северный поток-1" и "Северный поток-2" — также получили повреждения в результате взрывов в 2022 году.

Напомним, в феврале 2026 года немецкое издание Der Spiegel сообщило, что подрыв газопроводов "Северный поток" в 2022 году мог быть организован украинским спецотрядом. По данным источников, план операции одобрил тогдашний главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, тогда как президента Владимир Зеленский об этом не информировали.

В материале отмечалось, что подготовка атаки обсуждалась с представителями ЦРУ, которые на раннем этапе были осведомлены о планах, но впоследствии отказались от участия. Само ведомство назвало эти утверждения "полностью неправильными" и не раскрывало деталей.

Также Фокус писал, что Федеральный суд Германии впервые фактически возложил ответственность за подрыв газопроводов "Северный поток" на Украину и оставил подозреваемого по делу под стражей.