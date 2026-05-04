Німеччина планує віддати Україні електростанцію, що обслуговувала "Північний потік", — ЗМІ

У Німеччині вирішили передати Україні виведену з експлуатації газову електростанцію в Лубміні, яка обслуговувала газопровід "Північний потік-1". Об’єкт планують надати як гуманітарну допомогу.

Про це повідомили в компанії Sefe Securing Energy for Europe GmbH, пише Die Welt.

Там зазначили, що станцію передадуть українському оператору на умовах самовивозу. У компанії пояснили, що це не принесе збитків порівняно з демонтажем, а також допоможе підтримати енергетичну інфраструктуру України.

Електростанція біля Грайфсвальда забезпечувала технологічне тепло для подачі російського газу в німецьку мережу. Після припинення поставок газу через «Північний потік-1» у вересні 2022 року її робота стала нерентабельною. Через відсутність інших споживачів тепла станцію зупинили у 2023 році, а знайти покупця не вдалося. Її потужність становить 84 МВт.

Відео дня

Передача об’єкта викликала критику з боку партії «Альтернатива для Німеччини». Її представник Ніколаус Крамер назвав рішення «абсурдним» і заявив, що «ця установка мала б служити енергетичній безпеці країни».

Раніше Росія скоротила, а згодом повністю зупинила постачання газу через «Північний потік-1». Обидва газогони — «Північний потік-1» і «Північний потік-2» — також зазнали пошкоджень унаслідок вибухів у 2022 році.

Нагадаємо, у лютому 2026 року німецьке видання Der Spiegel повідомило, що підрив газопроводів «Північний потік» у 2022 році міг бути організований українським спецзагоном. За даними джерел, план операції схвалив тодішній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, тоді як президента Володимир Зеленський про це не інформували.

У матеріалі зазначалося, що підготовка атаки обговорювалася з представниками ЦРУ, які на ранньому етапі були обізнані про плани, але згодом відмовилися від участі. Саме відомство назвало ці твердження «повністю неправильними» та не розкривало деталей.

Також Фокус писав, що Федеральний суд Німеччини вперше фактично поклав відповідальність за підрив газопроводів "Північний потік" на Україну та залишив підозрюваного у справі під вартою.