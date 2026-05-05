Народному депутату сообщили о подозрении в госизмене: СМИ называют имя Дубинского

Народному депутату IX созыва было сообщено о подозрении в государственной измене, совершенной по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения. По данным журналистов, речь идет о нардепе Александре Дубинском, сам он также подтвердил факт вручения подозрения ему.

Депутата подозревают в умышленных действиях в ущерб информационной безопасности Украины, в частности оказание помощи государству-агрессору в проведении подрывной деятельности против Украины. Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.

Имя Дубинского называет, в частности, издание hromadske.

Сам Дубинский в своем Telegram-канале написал, что ему было вручено подозрение, у него в СИЗО проходит обыск. Обыск также проводят у его адвокатов, сообщил нардеп.

"Все видят и понимают, кто настоящая угроза национальной безопасности — это не я, кто почти три года находится в СИЗО, а Зеленский и его ОПГ, которая обворовывает и обливает кровью страну", — отметил Дубинский.

В чем подозревают депутата

По данным следствия, нардепа подозревают в системном использовании собственных информационных площадок для распространения тезисов, выгодных государству-агрессору. В частности, он распространял публикации, сообщения, аудио- и видеообращения в его личном Telegram-канале, а также в Facebook и Instagram.

"По версии стороны обвинения, такие материалы содержали признаки манипулятивного воздействия, соответствовали современным российским пропагандистским нарративам и в дальнейшем использовались врагом в подрывной деятельности против Украины в информационной сфере. В ходе расследования прокуроры совместно с правоохранительными органами исследовали более 50 его видеообращений и публикаций, размещенных в личном Telegram-канале, социальных сетях и на других информационных ресурсах, в том числе российских", — отметили в Офисе генпрокурора.

Выводы судебных экспертиз подтвердили наличие в исследованных материалах признаков распространения установок, характерных для российской пропаганды.

Ему грозит наказание на срок 15 лет или пожизненное лишение свободы, с конфискацией имущества.

21 февраля 2025 года Дубинский из СИЗО заявил, что будет баллотироваться в президенты Украины. Он также обнародовал 5 пунктов своей "предвыборной" программы и пообещал провести общенациональный референдум в случае своей победы.

Напомним, 8 января 2025 года в ГБР рассказали, что Александра Дубинского будут судить за то, что он организовал незаконный выезд за границу своего родственника.

СМИ ранее писали, что Дубинский вместе с экс-нардепом Андреем Деркачем готовили пресс-конференцию по заданию ГРУ России. Свидетель говорил, что Деркач, Дубинский и экс-прокурор Константин Кулик проводили мероприятие для дискредитации власти Украины и президента США Джо Байдена.