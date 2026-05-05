Народному депутату повідомили про підозру у держзраді: ЗМІ називають ім'я Дубінського

Народному депутату IX скликання було повідомлено про підозру у державній зраді, вчиненій за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану. За даними журналістів, йдеться про нардепа Олександра Дубінського, сам він також підтвердив факт вручення підозри йому.

Депутата підозрюють в умисних діях на шкоду інформаційній безпеці України, зокрема надання допомоги державі-агресору у проведенні підривної діяльності проти України. Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

Ім'я Дубінського називає, зокрема, видання hromadske.

Сам Дубінський у своєму Telegram-каналі написав, що йому було вручено підозру, у нього в СІЗО проходить обшук. Обшук також проводять у його адвокатів, повідомив нардеп.

"Усі бачать та розуміють, хто справжня загроза національній безпеці — це не я, хто майже три роки перебуває в СІЗО, а Зеленський та його ОПГ, що обкрадає та обливає кров'ю країну", — зазначив Дубінський.

У чому підозрюють депутата

За даними слідства, нардепа підозрюють у системному використанні власних інформаційних майданчиків для поширення тез, вигідних державі-агресору. Зокрема, він поширював публікації, дописи, аудіо- та відеозвернення в його особистому Telegram-каналі, а також у Facebook та Instagram.

"За версією сторони обвинувачення, такі матеріали містили ознаки маніпулятивного впливу, відповідали сучасним російським пропагандистським наративам і надалі використовувалися ворогом у підривній діяльності проти України в інформаційній сфері. Під час розслідування прокурори спільно з правоохоронними органами дослідили понад 50 його відеозвернень і публікацій, розміщених в особистому Telegram-каналі, соціальних мережах та на інших інформаційних ресурсах, у тому числі російських", — зазначили в Офісі генпрокурора.

Висновки судових експертиз підтвердили наявність у досліджених матеріалах ознак поширення установок, характерних для російської пропаганди.

Йому загрожує покарання на строк 15 років або довічне позбавлення волі, з конфіскацією майна.

21 лютого 2025 року Дубінський з СІЗО заявив, що балотуватиметься у президенти України. Він також оприлюднив 5 пунктів своєї "передвиборчої" програми та пообіцяв провести загальнонаціональний референдум у разі своєї перемоги.

Нагадаємо, 8 січня 2025 року в ДБР розповіли, що Олександра Дубінського судитимуть за те, що він організував незаконний виїзд за кордон свого родича.

ЗМІ раніше писали, що Дубінський разом з екснардепом Андрієм Деркачем готували пресконференцію за завданням ГРУ Росії. Свідок говорив, що Деркач, Дубінський і експрокурор Костянтин Кулик проводили захід для дискредитації влади України і президента США Джо Байдена.