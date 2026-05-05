Вице-премьер времен Януковича Тигипко является советником Буданова: кто еще входит в команду главы ОП

Глава Офиса президента Кирилл Буданов имеет трех внештатных советников — среди них есть в частности бизнесмен Сергей Тигипко, который был вице-премьером во времена президентства Виктора Януковича. В то же время чем занимается Тигипко в команде Буданова — неизвестно.

В целом Буданов имеет трех внештатных советников — кроме Тигипко в их число входят Роман Девятов и Андрей Юсов. Зато Михаил Подоляк, Сергей Лещенко, Игорь Веремий и Виктория Страхова являются внештатными советниками ОП. Об этом говорится в ответе руководительницы Департамента по вопросам обращений граждан и доступа к публичной информации Офиса Президента Украины на запрос Движения "ЧЕСТНО".

Внештатные советники Офиса президента Фото: Рух ЧЕСНО

Там решили узнать о том, как изменилась система советников в Офисе президента после замены главы ОП — в январе 2026 года на должность главы был назначен экс-глава Главного управления разведки Кирилл Буданов вместо Андрея Ермака.

При этом Подоляк и Лещенко ранее работали внештатными советниками именно Андрея Ермака, тогда как теперь перешли на должность внештатного советника Офиса президента.

"Фактически — те же люди, тот же статус, другая формальная привязка", — объясняют авторы материала.

Виктория Страхова и Игорь Веремий остаются на должностях советника Офиса президента, как и были раньше.

"Игорь Веремий — экономист и госслужащий со стажем. В 1990-х и 2000-х он занимал ключевые должности в министерстве экономики, в частности отвечал за экспортный контроль и торговые ограничения, с сентября 2014 по февраль 2015 года был заместителем Министра экономического развития и торговли Украины, ранее работал в дипломатической сфере — возглавлял торгово-экономическую миссию посольства Украины в России. Также входил в руководство экономического блока в Секретариате и Администрации Президента. Имеет звание заслуженного экономиста Украины. О Виктории Страховой известно, что она специалист в сфере финансов и юриспруденции. В июле 2019 года назначена на должность члена наблюдательного совета по квоте президента в АО "Укрэксимбанк", — объясняют в материале.

Кто является внештатными советниками Буданова

Первый внештатный советник Буданова в ОП — бывший спикер ГУР, представитель ведомства Андрей Юсов.

Вместе с ним внештатным сотрудником является Роман Девятов. Была установлена его связь с Юсовым — он работал заместителем руководителя в то время Управления молодежной и семейной политики горсовета Одессы Андрея Юсова. В 2012 году, когда областную организацию "УДАРа" возглавил Юсов, Девятова избрали его заместителем.

Также он неудачно баллотировался в Верховную Раду V и VI созыва.

Девятов был помощником на общественных началах нардепа ВРУ V созыва от БЮТ Владимира Куренного, а также нардепа от "УДАРа" в Раде ѴІІ созыва и экс-мэра Одессы Эдуарда Гурвица. Он также остается председателем Одесской областной организации партии "Пора".

Третий советник — Сергей Тигипко, который ранее возглавлял партию "Сильная Украина" и был вице-премьером во времена правления Виктора Януковича.

Как нардеп он голосовал за так называемые "диктаторские законы 16 января 2014 года", которые стали одним из символов попытки Януковича подавить протесты украинцев.

Также он является владельцем финансово-промышленной группы "ТАС" — одной из крупнейших групп Украины. Одним из входящих в нее банков является "Универсал Банк", который предоставляет лицензию для Monobank.

По оценкам Forbes, в феврале 2013, его капитал составлял 1,11 миллиардов долларов. Однако в 2019 в другом рейтинге его состояние оценивали в 410 миллионов долларов.

В 2022 году, после начала полномасштабного вторжения России в Украину, заявил, что считает РФ агрессором, а Путина — военным преступником, развязавшим войну против Украины, по его словам, "другого ответа сегодня быть не может. В то же время в начале оккупации Донбасса в 2014 году Тигипко посещал захваченное здание Луганской областной СБУ. Тогда он заявлял, что россиян там нет:

"Все разговоры о том, что там присутствуют русские, — это выдумка. Там жители Луганской области. Власть не слышит требований юго-востока. Люди выдвигают определенные требования, но никто не слышит и никто не хочет реагировать. Более того, их называют как угодно: сепаратистами или кем-то еще, но там на самом деле обычные нормальные люди, которые хотят изменений в стране и к которым сегодня не прислушиваются".

Публично назначение Тигипко на должность внештатного советника главы ОП пока не комментировалось.

"Общим для всех семи фамилий является не только внештатный статус, но и полная информационная непрозрачность. На официальном сайте президента Украины этих людей не найти. Нет описания их функций, направлений работы, оснований назначения, что и кому именно они советуют. Узнать об их существовании можно только отправив официальный информационный запрос. И даже тогда, как показал опыт ЧЕСНО, нужно точно указывать примечание "вне штата", ведь попросив перечень всех советников — ответ может быть неполным. Это все последствия системной закрытости института, который де-факто имеет доступ к самому высокому уровню государственного управления, и при этом не несет никакой публичной ответственности", — резюмируют авторы материала.

Напомним, что 23 февраля 2022 года, накануне полномасштабного вторжения России в Украину президент Украины Владимир Зеленский вместе с руководством Офиса президента и представителями силового блока провел встречу с представителями крупного бизнеса. Среди бизнесменов, которые присутствовали на встрече, был, в частности, и Сергей Тигипко.

Также Фокус рассказывал, что Дмитрий Разумков, который был первым номером партии "Слуга народа" на выборах в парламент 2019 года, а впоследствии стал спикером парламента, попал в команду Зеленского именно по инициативе Сергея Тигипко.