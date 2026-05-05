Віцепрем'єр часів Януковича Тігіпко є радником Буданова: хто ще входить в команду голови ОП

Голова Офісу президента Кирило Буданов має трьох позаштатних радників — серед них є зокрема бізнесмен Сергій Тігіпко, який був віцепрем'єром за часів президентства Віктора Януковича. Водночас чим займається Тігіпко в команді Буданова — невідомо.

Загалом Буданов має трьох позаштатних радників — крім Тигіпка до їхнього числа входять Роман Девятов та Андрій Юсов. Натомість Михайло Подоляк, Сергій Лещенко, Ігор Веремій і Вікторія Страхова є позаштатними радниками ОП. Про це йдеться у відповіді керівниці Департаменту з питань звернень громадян та доступу до публічної інформації Офісу Президента України на запит Руху "ЧЕСНО".

Позаштатні радники Офісу президента Фото: Рух ЧЕСНО

Там вирішили дізнатися про те, як змінилася система радників в Офісі президента після заміни очільника ОП — у січні 2026 на посаду голови було призначено ексголову Головного управління розвідки Кирила Буданова замість Андрія Єрмака.

При цьому Подоляк і Лещенко раніше працювали позаштатними радниками саме Андрія Єрмака, тоді як тепер перейшли на посаду позаштатного радника Офісу президента.

"Фактично — ті самі люди, той самий статус, інша формальна прив'язка", — пояснюють автори матеріалу.

Вікторія Страхова та Ігор Веремій залишаються на посадах радника Офісу президента, як і були раніше.

"Ігор Веремій — економіст та держслужбовець зі стажем. У 1990-х і 2000-х він обіймав ключові посади в міністерстві економіки, зокрема відповідав за експортний контроль і торговельні обмеження, з вересня 2014 до лютого 2015 року був заступником Міністра економічного розвитку і торгівлі України, раніше працював у дипломатичній сфері — очолював торговельно-економічну місію посольства України в Росії. Також входив до керівництва економічного блоку в Секретаріаті та Адміністрації Президента. Має звання заслуженого економіста України. Про Вікторію Страхову відомо, що вона фахівчиня у сфері фінансів та юриспруденції. У липні 2019 року призначена на посаду члена наглядової ради за квотою президента в АТ "Укрексімбанк", — пояснюють у матеріалі.

Хто є позаштатними радниками Буданова

Перший позаштатний радник Буданова в ОП — колишній речник ГУР, представник відомства Андрій Юсов.

Разом з ним позаштатником є Роман Девятов. Було встановлено його зв'язок з Юсовим — він працював заступником керівника на той час Управління молодіжної та сімейної політики міськради Одеси Андрія Юсова. У 2012 році, коли обласну організацію "УДАРу" очолив Юсов, Девятова обрали його заступником.

Також він невдало балотувався до Верховної Ради V та VI скликання.

Девятов був помічником на громадських засадах нардепа ВРУ V скликання від БЮТ Володимира Куренного, а також нардепа від "УДАРу" в Раді VІІ скликання та ексмера Одеси Едуарда Гурвіца. Він також залишається головою Одеської обласної організації партії "Пора".

Третій радник — Сергій Тігіпко, який раніше очолював партію "Сильна Україна" та був віцепрем'єром в часи правління Віктора Януковича.

Як нардеп він голосував за так звані "диктаторські закони 16 січня 2014 року", які стали одним із символів спроби Януковича придушити протести українців.

Також він є власником фінансово-промислової групи "ТАС" — однієї з найбільших груп України. Одним з банків, що входить до неї є "Універсал Банк", котрий надає ліцензію для Monobank.

За оцінками Forbes, у лютому 2013, його капітал становив 1,11 мільярдів доларів. Однак в 2019 в іншому рейтингу його статки оцінювали в 410 мільйонів доларів.

У 2022 році, після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, заявив, що вважає РФ агресором, а Путіна — воєнним злочинцем, що розв'язав війну проти України, за його словами, "іншої відповіді сьогодні бути не може. Водночас на початку окупації Донбасу в 2014 року Тігіпко відвідував захоплену будівлю Луганської обласної СБУ. Тоді він заявляв, що росіян там нема:

"Усі розмови про те, що там присутні росіяни, — це вигадка. Там мешканці Луганської області. Влада не чує вимог південного сходу. Люди висувають певні вимоги, але ніхто не чує і ніхто не хоче реагувати. Більше за те, їх називають як завгодно: сепаратистами чи кимось іще, але там насправді звичайні нормальні люди, які хочуть змін в країні і до яких сьогодні не прислухаються".

Публічно призначення Тигіпка на посаду позаштатного радника голови ОП наразі не коментувалося.

"Спільним для всіх семи прізвищ є не лише позаштатний статус, а й повна інформаційна непрозорість. На офіційному сайті президента України цих людей не знайти. Немає опису їхніх функцій, напрямів роботи, підстав призначення, що й кому саме вони радять. Дізнатися про їхнє існування можна лише надіславши офіційний інформаційний запит. І навіть тоді, як показав досвід ЧЕСНО, потрібно точно зазначати примітку "поза штатом", адже попросивши перелік усіх радників — відповідь може бути неповною. Це все наслідки системної закритості інституції, яка де-факто має доступ до найвищого рівня державного управління, і при цьому не несе жодної публічної відповідальності", — резюмують автори матеріалу.

Нагадаємо, що 23 лютого 2022 року, напередодні повномасштабного вторгнення Росії в Україну президент України Володимир Зеленський разом із керівництвом Офісу президента та представниками силового блоку провів зустріч із представниками великого бізнесу. Серед бізнесменів, які були присутні на зустрічі, був, зокрема, і Сергій Тігіпко.

Також Фокус розповідав, що Дмитро Разумков, який був першим номером партії "Слуга народу" на виборах у парламент 2019 року, а згодом став спікером парламенту, потрапив в команду Зеленського саме за ініціативи Сергія Тігіпка.