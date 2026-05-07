4 года после запрета ОПЗЖ: избранные от пророссийских партий депутаты до сих пор работают в советах, — "Игла"

Через четыре года после запрета пророссийских партий в местных советах Украины до сих пор остаются тысячи депутатов от ОПЗЖ, "Партии Шария" и "Блока Владимира Сальдо". Закон о прекращении их полномочий Верховная Рада так и не приняла.

Об этом говорится в материале общественной инициативы "Игла" со ссылкой на народного депутата от "Голоса" Романа Лозинского.

По его словам, еще в 2022 году правительство подало законопроект №7476, который должен был прекратить полномочия депутатов запрещенных партий в местных советах, однако документ до сих пор не рассмотрели в сессионном зале.

"Антигосударственные партии действительно запрещены, но их представители во власти не понесли никакой ответственности", — заявил Лозинский.

По его словам, законопроект блокировали депутаты от запрещенных партий в парламенте и часть монобольшинства, которое "не хотело терять союзников с экс-ОПЗЖ во время голосований".

Лозинский рассказал, что более 150 народных депутатов еще в январе 2023 года обратились к спикеру Верховной Рады Руслану Стефанчуку с требованием вынести правительственный законопроект в зал парламента. После смены состава правительства документ, по словам депутата, фактически "сгорел".

Глава общественной инициативы "Игла" Ирина Федорив заявила, что парламент быстро рассматривает отдельные резонансные законопроекты, но вопрос о пророссийских политиках годами не выносятся на голосование.

"В Киевсовете до сих пор сидит избранный от ОПЗЖ депутат Александр Попов, который во времена Януковича устанавливал на Майдане елку. Там же депутатом является адвокат Медведчука", — сказала Федорив.

Она также упомянула, что в Запорожском горсовете депутаты от запрещенных партий входят в земельную комиссию и, по ее словам, "отдают под застройку сквер, названный в честь погибшего адвоката Тарасова".

Федорив отдельно назвала депутатов, которые не поддержали запрет пророссийских партий. По ее словам, среди них были Сергей Дунаев и Василий Нимченко. Еще около 40 нардепов не голосовали, в частности Нестор Шуфрич и Геннадий Касай.

Несмотря на отсутствие отдельного закона, некоторые местные советы самостоятельно ограничивают работу депутатов от запрещенных партий. Депутат Киевского облсовета Роман Тытыкало сообщил, что облсовет принял решение о приостановлении их деятельности и рекомендовал громадам области сделать так же.

"Мы разработали проект решения, которым приостановили их деятельность в связи с тем, что партии являются запрещенными", — сказал Тытыкало.

По его словам, во многих общинах Киевщины подобные решения уже приняли.

После местных выборов 2020 года в советы попали почти 4 тысячи депутатов от ныне запрещенных партий. Больше всего — от ОПЗЖ, "Партии Шария" и "Блока Владимира Сальдо". В то же время партия "Наш край", созданная преимущественно выходцами из "Партии регионов", через суд смогла возобновить свою деятельность. До принятия закона от нее в местных советах было зарегистрировано 1853 депутата.

В Верховной Раде также зарегистрирован законопроект №9081, который предусматривает люстрацию пророссийских политиков во время выборов. Документ должен запретить участие в выборах депутатам и городским головам от таких партий.

"Законопроект о первых послевоенных выборах должен запретить участие пророссийских деятелей в избирательном процессе", — заявил Лозинский. По его словам, даже если полный запрет принять не удастся, в бюллетенях должны информировать избирателей о кандидатах "с антиукраинским шлейфом".

На момент публикации новости указанные депутаты не комментировали публикацию общественной инициативы "Игла".

Председатель ЦИК Олег Диденко заявил, что запрещенные пророссийские партии не смогут участвовать в выборах, однако действующее законодательство не запрещает баллотироваться бывшим членам этих политсил. Также санкции против отдельных лиц пока не являются основанием для отказа в регистрации кандидатом.

Заместитель командира 3-й ОШБр Максим Жорин заявлял, что в Украине до сих пор работает бизнес, связанный с пророссийскими деятелями. В качестве примера он привел ТРЦ Skymall, прибыль от которого, по его словам, получает экс-депутат ОПЗЖ Федор Христенко, и прогнозировал, что ветераны могут выходить на акции протеста из-за таких ситуаций.