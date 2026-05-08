Информация была в закрытой базе: как Миндич и Цукерман узнали о расследовании в отношении них

В медиа опубликовали третью часть так называемых "пленок Миндича". В ней говорится о побеге двух главных фигурантов дела — Тимура Миндича и Александра Цукермана — из Украины. В этом им мог помогать бывший заместитель руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Андрей Синюк.

Видео вышло на канале "Украинской правды". В нем, в частности, есть разговор экс-советника главы Министерства энергетики Игоря Миронюка и тогдашнего исполнительного директора по безопасности "Энергоатома" Дмитрия Басова, которые называют Синюка "полезным контактом" в САП.

При этом они не очень доверяли экс-заместителю главы САП и хотели проверить его на другом деле, "которое не касается их двоих".

Также из пленок стало известно, что Синюк 16 октября 2025 года искал во внутренней базе САП информацию о делах по Миндичу и Цукерману, хотя не входил в состав прокуроров по этим делам. Он проверял в частности — тогдашнего вице-президента "Энергоатома" Якоба Хартмута, тогдашнего министра энергетики Светлану Гринчук, Александра Цукермана, бывшего министра энергетики Германа Галущенко, Игоря Миронюка, Дмитрия Басова.

Через 10 дней после этого, 26 октября, водитель или помощник Александра Цукермана Владимир Цыбульский в разговоре с человеком из своего окружения, который появился в доступе СМИ, сообщил, что получил от "шефа" задание срочно выехать с ним в Вену, Австрию.

Напомним, что секретарь СНБО Рустем Умеров не пришел на заседание парламентской ВСК по "пленкам Миндича". В Совете нацбезопасности и обороны объяснили, что он находился в заграничной командировке вместе с президентом Владимиром Зеленским. На это же заседание также приглашали представителей НАБУ, САП, НБУ, Госфинмониторинга, Минобороны и нескольких государственных банков.

Ранее мы также информировали, что журналист-расследователь "Украинской правды" Михаил Ткач заявил о возможном возвращении Тимура Миндича в Украину из Израиля. По его словам, бизнесмен может приехать, чтобы дать показания НАБУ и САП по делу "Мидас". В то же время Ткач предположил, что на решение Миндича может влиять позиция Офиса президента.