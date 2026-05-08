Інформація була в закритій базі: як Міндіч та Цукерман дізналися про розслідування щодо них

У медіа опублікували третю частину так званих "плівок Міндіча". У ній йдеться про втечу двох головних фігурантів справи — Тимура Міндіча та Олександра Цукермана — з України. У цьому їм міг допомагати колишній заступник керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Андрій Синюк.

Відео вийшло на каналі "Української правди". У ньому, зокрема, є розмова ексрадника очільника Міністерства енергетики Ігора Миронюка і тодішнього виконавчого директора з безпеки "Енергоатому" Дмитра Басова, які називають Синюка "корисним контактом" у САП.

При цьому вони не дуже довіряли ексзаступнику голвои САП та хотіли перевірити його на іншій справі, "яка не стосується їх двох".

Також з плівок стало відомо, що Синюк 16 жовтні 2025 року шукав у внутрішній базі САП інформацію про справи щодо Міндіча та Цукермана, хоча не входив до складу прокурорів у цих справах. Він перевіряв зокрема — тодішнього віцепрезидента "Енергоатому" Якоба Хартмута, тодішню міністрку енергетики Світлану Гринчук, Олександра Цукермана, колишнього міністра енергетики Германа Галущенка, Ігора Миронюка, Дмитра Басова.

За 10 днів після цього, 26 жовтня, водій або помічник Олександра Цукермана Володимир Цибульський в розмові з людиною зі свого оточення, яка з'явилася в доступі ЗМІ, повідомив, що отримав від "шефа" завдання терміново виїхати з ним до Відня, Австрії.

Нагадаємо, що секретар РНБО Рустем Умєров не прийшов на засідання парламентської ТСК щодо “плівок Міндіча”. У Раді нацбезпеки і оборони пояснили, що він перебував у закордонному відрядженні разом із президентом Володимиром Зеленським. На це ж засідання також запрошували представників НАБУ, САП, НБУ, Держфінмоніторингу, Міноборони та кількох державних банків.

Раніше ми також інформували, що журналіст-розслідувач “Української правди” Михайло Ткач заявив про можливе повернення Тимура Міндіча в Україну з Ізраїлю. За його словами, бізнесмен може приїхати, щоб дати свідчення НАБУ і САП у справі “Мідас”. Водночас Ткач припустив, що на рішення Міндіча може впливати позиція Офісу президента.