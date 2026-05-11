Кирилл Буданов прибыл в Литву для переговоров: какова цель

Руководитель Офиса Президента Украины Кирилл Буданов 11 мая прибыл в Литву. Он должен провести ряд встреч с представителями власти, оборонного сектора и служб безопасности страны.

Визит украинского чиновника происходит на фоне усиления дискуссий относительно потенциальных угроз для государств Балтии со стороны России и активизации сотрудничества между Киевом и Вильнюсом в сфере безопасности, сообщает LRT.

По данным источников портала, ожидается, что Буданов посетит Администрацию президента и другие правительственные учреждения, где встретится с представителями литовских служб обороны и безопасности.

Основной темой встреч станет ситуация в сфере региональной безопасности на фоне продолжающейся войны России против Украины. Стороны также планируют обсудить дальнейшее сотрудничество между Киевом и Вильнюсом в сфере обороны и координацию действий с партнерами по НАТО.

Литва, один из самых преданных сторонников Украины в НАТО и Европейском Союзе, оказывает военную, финансовую и гуманитарную помощь Киеву с начала вторжения России в 2022 году.

Визит Кирилла Буданова в Литву происходит на фоне активных консультаций Украины с западными союзниками относительно дальнейшей военной поддержки, безопасности восточного фланга НАТО и координации действий в регионе Балтийского моря.

Напомним, что украинский кинооператор и военнослужащий Юрий Грузинов появился в российском павильоне на Венецианской биеннале с красным блокнотом, похожим на тот, который ранее заметили на столе Кирилла Буданова. На обложке блокнота была надпись "Список п*дарасов 2026".

Ранее мы также информировали, что Кирилл Буданов допустил возможность продления режима прекращения огня после 9 мая. По словам руководителя Офиса президента Украины, перемирие может быть продлено в случае зеркального соблюдения договоренностей со стороны России.