Известный украинский режиссер засветился на Биеннале с "блокнотом Буданова" (видео)

Украинский кинооператор и военнослужащий Юрий Грузинов заглянул в российский павильон на Биеннале. В руках он держал вещь, которая привлекла внимание.

Пометки он делал в красный блокнот с надписью "Список п*дарасов 2026", точно такой же, как раньше "засветился" на столе у главы Офиса президента Кирилла Буданова. Видео опубликовала в Facebook Екатерина Тарабукина из Киева, которая уже много лет живет в Берлине и работает там гидом.

"Что-то происходит в российском павильоне на Венецианской Биеннале" — подписала она кадры.

Отметим, что российский павильон открылся впервые после полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Юрий Грузинов – что о нем известно

Юрий Грузинов родился в Московской области, был гражданином РФ, но в 2019 году официально получил украинский паспорт.

Он специализируется на документальном кино. В его арсенале — фильмы о Революции достоинства и российско-украинской войне. Он был ранен свинцовыми пулями 22 января 2014 года, во время съемок протеста на улице Грушевского около пяти утра. Свой первый общий фильм о Революции Достоинства вавилоновцы назвали "Сильнее оружия" (2014). Он также — соавтор фильма "Первая сотня" об эпохальных переменах в стране.

В 2014 году Грузинова, который был оператором творческого объединения "Вавилон13", и его коллегу Ярослава Пилунского похитили в Симферополе.

Они приехали в Крым для съемок документального фильма о событиях на полуострове. 16 марта их похитили прямо с избирательного участка, где проходило "голосование", несколько дней продержали в здании военкомата, постоянно допрашивая.

В 2018 году за цикл историко-документальных фильмов, посвященных событиям Революции Достоинства он стал лауреатом Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко.

В 2019 году он подвергся нападению в Киеве со стороны любителя России.

Напомним, шестеро членов международного жюри вместе с председателем Соланж Оливейрой Фаркаш подали в отставку на фоне скандала вокруг участия России и Израиля. Ситуация вызвала широкую реакцию: министр культуры Италии Алессандро Джули отказался посещать открытие биеннале, более двух десятков европейских стран выступили против участия России, а ЕС приостановил трехлетнее финансирование мероприятия на 2 млн евро.

Украина со своей стороны призвала организаторов пересмотреть решение о допуске Российской Федерации и сохранить позицию, которой придерживались в 2022-2024 годах.

Представитель России по вопросам международных культурных обменов и бывший министр культуры Михаил Швыдкой отметил, что РФ "не покидала" выставку, поэтому нынешняя экспозиция является не возвращением, а поиском "новых форматов творческой деятельности в современных условиях".