Відомий український режисер засвітився на Бієнале з "блокнотом Буданова" (відео)

Український кінооператор і військовослужбовець Юрій Грузинов зазирнув у російський павільйон на Бієнале. У руках він тримав річ, яка привернула увагу.

Позначки він робив у червоний блокнот із написом "Список п*дарасів 2026", точно такий самий, як раніше "засвітився" на столі у глави Офісу президента Кирила Буданова. Відео опублікувала у Facebook Катерина Тарабукіна з Києва, яка вже багато років живе в Берліні і працює там гідом.

"Щось відбувається в російському павільйоні на Венеціанській Бієнале" — підписала вона кадри.

Зазначимо, що російський павільйон відкрився вперше після повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Юрій Грузинов — що про нього відомо

Юрій Грузинов народився в Московській області, був громадянином РФ, але 2019 року офіційно отримав український паспорт.

Він спеціалізується на документальному кіно. У його арсеналі — фільми про Революцію гідності та російсько-українську війну. Він був поранений свинцевими кулями 22 січня 2014 року, під час зйомок протесту на вулиці Грушевського близько п'ятої ранку. Свій перший спільний фільм про Революцію Гідності вавилонівці назвали "Сильніші за зброю" (2014). Він також — співавтор фільму "Перша сотня" про епохальні зміни в країні.

У 2014 році Грузинова, який був оператором творчого об'єднання "Вавилон13", і його колегу Ярослава Пілунського викрали в Сімферополі.

Вони приїхали до Криму для зйомок документального фільму про події на півострові. 16 березня їх викрали прямо з виборчої дільниці, де проходило "голосування", кілька днів протримали в будівлі військкомату, постійно допитуючи.

У 2018 році за цикл історико-документальних фільмів, присвячених подіям Революції Гідності, він став лауреатом Національної премії України імені Тараса Шевченка.

У 2019 році він зазнав нападу в Києві з боку любителя Росії.

Нагадаємо, шестеро членів міжнародного журі разом із головою Соланж Олівейрою Фаркаш подали у відставку на тлі скандалу навколо участі Росії та Ізраїлю. Ситуація викликала широку реакцію: міністр культури Італії Алессандро Джулі відмовився відвідувати відкриття бієнале, понад два десятки європейських країн виступили проти участі Росії, а ЄС призупинив трирічне фінансування заходу на 2 млн євро.

Україна зі свого боку закликала організаторів переглянути рішення про допуск Російської Федерації та зберегти позицію, якої дотримувалися у 2022-2024 роках.

Представник Росії з питань міжнародних культурних обмінів і колишній міністр культури Михайло Швидкой зазначив, що РФ "не покидала" виставку, тому нинішня експозиція є не поверненням, а пошуком "нових форматів творчої діяльності в сучасних умовах".