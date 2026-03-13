Скандал на бієнале у Венеції: організаторами є родички Лаврова і глави "Ростеха"

Росія була постійним учасником Венеційської бієнале і має власний павільйон, відкритий 1914 року. Однак у 2022 році виставку на 59-й бієнале скасували через кілька днів після початку повномасштабного вторгнення в Україну. Водночас у березні 2026 року стало відомо, що РФ знову буде представлена у Венеції, що викликало скандал.

Російський павільйон під назвою The Tree Is Rooted In the Sky ("Дерево вкорінене в небі") планують розмістити у виставковому просторі Giardini, а комісаром виставки визначено Анастасію Карнєєву. Видання La Stampa повідомляє, що практично всі росіяни, які займаються організацією, так чи інакше пов'язані з Кремлем.

Анастасія Карнєєва — дочка генерала Миколи Волобуєва, який все життя пропрацював у КДБ, а потім став заступником директора зі "спеціальних завдань" у "Рособоронекспорті" і "Ростехе", російських монополістах із виробництва озброєнь, і члена ради директорів консорціуму "Калашников". Анастасія Карнєєва, яка навчалася в Москві та Лондоні, вийшла заміж за банкіра, збирає предмети мистецтва і володіє агентством SmartArt, яке управляє російським павільйоном у Венеції з 2019 року.

Анастасія Карнєєва (ліворуч) і Катерина Винокурова Фото: РИА Новости

Друга співвласниця і співорганізатор російської присутності на бієнале — Катерина Винокурова, падчерка міністра закордонних справ Сергія Лаврова.

А спонсорує російський павільйон газовий олігарх Леонід Міхельсон, друга найбагатша людина в Росії, що перебуває під західними санкціями за фінансування вербування добровольців для відправки в Україну.

Загалом у проєкті задіяно близько сорока осіб, більшість з яких — музиканти та дослідники фольклору. Незалежно від задуму, імена учасників, майже всі з яких — музиканти, викладачі музики та експериментатори в царині музичного фольклору, не одразу є очевидними не лише для широкого загалу, а й для тих, хто працює в цій сфері.

"Більшість із них невідомі, і далеко не всі є художниками в строгому розумінні слова, просто музикантами", — пояснює Данило Ткаченко, художник і фотограф із Москви, який перебуває у вигнанні в Італії після того, як 2022 року його звинуватили в організації перформансу на знак протесту проти російського вторгнення в Україну.

Після антивоєнних перформансів Данилу Ткаченку довелося тікати з РФ

Данило — один з найвідоміших російських фотографів нового покоління, володар премії World Press Photo і автор серії знімків Росії, що прикрашали перші шпальти журналів у всьому світі, — є одним з майже 8000 підписантів листа протесту проти повернення росіян до Венеції, підписаного художниками, інтелектуалами і політиками з усього світу.

Однак готується протест російських та українських художників. В акції збираються брати участь учасники групи Pussy Riot та інші діячі мистецтва, які виступають проти павільйону. Художниця Катя Марголіс опублікувала петицію проти присутності РФ на Венеційському бієнале і планує обклеїти Венецію плакатами, що анонсують виставки, концерти та лекції за участю українських митців, які потім будуть зафарбовані словами "СКАСУВАНО" і поясненням, що відповідного художника вбили росіяни.

Проблема, за словами Каті, полягає в тому, щоб пояснити італійській публіці, що в сучасній Росії існування культури, незалежної від режиму, неможливе: російський проєкт на Венеціанській бієнале куруватиме Музична академія ім. Гнесіних, державний навчальний заклад реалізує такі ініціативи, як "Пісні спеціальної військової операції". Гнесіних, державним навчальним закладом, який реалізує такі ініціативи, як "Пісні спеціальної військової операції".

Скандал із поверненням Росії на бієнале до Венеції

Міністри культури та закордонних справ 22 країн підписали спільний лист протесту проти участі Росії в 61-й Міжнародній виставці мистецтв у Венеції. Лист адресували президенту Венеціанської бієнале П'єтранджело Буттафуоко і правлінню інституції, а також передали міністру культури Італії Алессандро Джулі.

Раніше Міністерство культури Італії заявило, що рішення допустити Росію до участі в 61-й Венеціанській бієнале ухвалив самостійно Фонд бієнале, незважаючи на позицію уряду. У Римі підкреслили, що Італія продовжує співпрацювати з Україною у відновленні культурної спадщини.

Європейська комісія вже заявила, що може позбавити Венеціанську бієнале грантового фінансування, якщо Росії дозволять відкрити національний павільйон. У Брюсселі зазначили, що таке рішення несумісне з колективною позицією ЄС щодо російської агресії.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга та віцепрем'єр-міністр — міністр культури Тетяна Бережна 8 березня закликали організаторів переглянути рішення. Бережна повідомила, що Україна працює над недопущенням участі Росії у двох напрямках: веде переговори з Європейською комісією і координує позицію з міністрами культури європейських держав. За її словами, припинення фінансування російського павільйону може зробити його участь неможливою або залежною від рішення європейських інституцій.

"Це надзвичайно цинічна позиція росіян. Павільйон, у якому Росія планує розмістити свою експозицію, був побудований ще на початку ХХ століття українським меценатом Михайлом Терещенком. Однак вони, як і завжди, привласнюють усе — зокрема, і наш павільйон, який зараз використовують у політичних цілях", — зазначила Бережна.

Міністр нагадала, що від початку повномасштабного вторгнення Росія знищила понад 1700 об'єктів культурної спадщини в Україні, і загинули 346 митців і 132 українських та іноземних медійників. За даними міністерства, через загрозу бойових дій із прифронтових регіонів уже евакуйовано понад 100 тисяч музейних експонатів.

Водночас Україна готує власний павільйон на бієнале з проектом "Гарантії безпеки". Центральним елементом експозиції стане скульптура художниці Жанни Кадирової "Орігамі Олень", яка вже подорожує європейськими столицями перед відкриттям виставки. Скульптура "Олень" із серії "Орігамі" була створена 2019 року для парку імені Леонтовича в Покровську Донецької області. Вона зайняла місце демонтованого радянського літака. Однак у вересні 2024 року "Оленя" довелося терміново евакуювати до Вінниці.

"Олень" раніше прикрашав місто Покровськ Фото: Соцсети

Нагадаємо, Анастасія Карнєєва, крім того, що займається мистецтвом, також була співзасновницею компанії "Карбонікс". Фірма планувала зайнятися виробництвом вуглецевих імплантів, що заміщують кісткову тканину. Її другим власником був віцепрезидент "Газпромбанку" Владислав Аваєв. У 2022 році помер за загадкових обставин: його знайшли мертвим разом із дружиною і дочкою. Слідство дійшло висновку, що він убив їх і наклав на себе руки.

При цьому низка смертей топменеджерів у РФ триває. Тільки 2025 року буквально за тиждень померли два мільярдери: засновник найбільшого забудовника РФ — компанії "Самолет" Михайло Кенін і голова ради директорів "Уралкалія" Дмитро Осипов.