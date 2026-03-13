Скандал на биеннале в Венеции: организаторами являются родственницы Лаврова и главы "Ростеха"

Россия была постоянным участником Венецианской биеннале и имеет собственный павильон, открытый в 1914 году. Однако в 2022 году выставку на 59-й биеннале отменили через несколько дней после начала полномасштабного вторжения в Украину. При этом в марте 2026 года стало известно, что РФ снова будет представлена в Венеции, что вызвало скандал.

Российский павильон под названием The Tree Is Rooted In the Sky ("Дерево укоренено в небе") планируют разместить в выставочном пространстве Giardini, а комиссаром выставки определена Анастасия Карнеева. Издание La Stampa сообщает, что практически все россияне, которые занимаются организацией, так или иначе связаны с Кремлем.

Анастасия Карнеева — дочь генерала Николая Волобуева, всю жизнь проработавшего в КГБ, а затем ставшего заместителем директора по "специальным заданиям" в "Рособоронэкспорте" и "Ростехе", о российских монополистах по производству вооружений, и члена совета директоров консорциума "Калашников". Учившаяся в Москве и Лондоне, Анастасия Карнеева вышла замуж за банкира, собирает предметы искусства и владеет агентством SmartArt, которое управляет российским павильоном в Венеции с 2019 года.

Анастасия Карнеева (слева) и Екатерина Винокурова Фото: РИА Новости

Вторая совладелица и соорганизатор российского присутствия на биеннале – Екатерина Винокурова, падчерица министра иностранных дел Сергея Лаврова.

А спонсирует российский павильон газовый олигарх Леонид Михельсон, второй самый богатый человек в России, находящийся под западными санкциями за финансирование вербовки добровольцев для отправки в Украину.

Всего в проекте задействованы около сорока человек, большинство из которых — музыканты и исследователи фольклора. Независимо от замысла, имена участников, почти все из которых — музыканты, преподаватели музыки и экспериментаторы в области музыкального фольклора, не сразу очевидны не только для широкой публики, но и для тех, кто работает в этой сфере.

"Большинство из них неизвестны, и очень немногие являются художниками в строгом смысле слова, просто музыкантами", — объясняет Данила Ткаченко, художник и фотограф из Москвы, находящийся в изгнании в Италии после того, как в 2022 году был обвинен в организации перформанса в знак протеста против российского вторжения в Украину.

После антивоенных перформансов Даниле Ткаченко пришлось бежать из РФ

Данила — один из самых известных российских фотографов нового поколения, обладатель премии World Press Photo и автор серии снимков России, украшавших первые полосы журналов по всему миру, — является одним из почти 8000 подписавших письмо протеста против возвращения россиян в Венецию, подписанное художниками, интеллектуалами и политиками со всего мира.

Однако готовится протест российских и украинских художников. В акции собираются участвовать участники группы Pussy Riot и другие деятели искусства, выступающие против павильона. Художница Катя Марголис опубликовала петицию против присутствия РФ на Венецианском биеналле и планирует обклеить Венецию плакатами, анонсирующими выставки, концерты и лекции с участием украинских художников, которые затем будут закрашены словами "ОТМЕНЕНО" и пояснением, что соответствующий художник был убит россиянами.

Проблема, по словам Кати, заключается в том, чтобы объяснить итальянской публике, что в современной России существование культуры, независимой от режима, невозможно: российский проект на Венецианской биеннале будет курироваться Музыкальной академией им. Гнесиных, государственным учебным заведением, которое реализует такие инициативы, как "Песни специальной военной операции".

Скандал с возвращением России на биеналле в Венецию

Министры культуры и иностранных дел 22 стран подписали совместное письмо протеста против участия России в 61-й Международной выставке искусств в Венеции. Письмо адресовали президенту Венецианской биеннале Пьетранджело Буттафуоко и правлению институции, а также передали министру культуры Италии Алессандро Джули.

Ранее Министерство культуры Италии заявило, что решение допустить Россию к участию в 61-й Венецианской биеннале принял самостоятельно Фонд биеннале, несмотря на позицию правительства. В Риме подчеркнули, что Италия продолжает сотрудничать с Украиной в восстановлении культурного наследия.

Европейская комиссия уже заявила, что может лишить Венецианскую биеннале грантового финансирования, если России позволят открыть национальный павильон. В Брюсселе отметили, что такое решение несовместимо с коллективной позицией ЕС по российской агрессии.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига и вице-премьер-министр — министр культуры Татьяна Бережная 8 марта призвали организаторов пересмотреть решение. Бережная сообщила, что Украина работает над недопущением участия России в двух направлениях: ведет переговоры с Европейской комиссией и координирует позицию с министрами культуры европейских государств. По ее словам, прекращение финансирования российского павильона может сделать его участие невозможным или зависимым от решения европейских институтов.

"Это чрезвычайно циничная позиция россиян. Павильон, в котором Россия планирует разместить свою экспозицию, был построен еще в начале ХХ века украинским меценатом Михаилом Терещенко. Однако они, как и всегда, присваивают все — в частности, и наш павильон, который сейчас используют в политических целях", — отметила Бережная.

Министр напомнила, что с начала полномасштабного вторжения Россия уничтожила более 1700 объектов культурного наследия в Украине, и погибли 346 художников и 132 украинских и иностранных медийщиков. По данным министерства, из-за угрозы боевых действий из прифронтовых регионов уже эвакуировано более 100 тысяч музейных экспонатов.

В то же время Украина готовит собственный павильон на биеннале с проектом "Гарантии безопасности". Центральным элементом экспозиции станет скульптура художницы Жанны Кадыровой "Оригами Олень", которая уже путешествует по европейским столицам перед открытием выставки. Скульптура "Олень" из серии "Оригами" была создана в 2019 году для парка имени Леонтовича в Покровске Донецкой области. Она заняла место демонтированного советского самолета. Однако в сентябре 2024 года "Оленя" пришлось срочно эвакуировать в Винницу.

"Олень" ранее украшал город Покровск Фото: Соцсети

Напомним, Анастасия Карнеева, кроме того, что занимается искусством, также была соучредителем компании "Карбоникс". Фирма планировала заняться производством костезамещающих углеродных имплантов. Ее вторым владельцем был вице-президент "Газпромбанка" Владислав Аваев. В 2022 году умер при загадочных обстоятельствах: его нашли мертвым вместе с женой и дочерью. Следствие пришло к выводу, что он убил их и покончил с собой.

При этом череда смертей топ-менеджеров в РФ продолжается. Только в 2025 году буквально за неделю умерли два миллиардера: основатель крупнейшего застройщика РФ – компании "Самолет" Михаил Кенин и глава совета директоров "Уралкалия", Дмитрий Осипов.