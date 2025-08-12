В РФ за несколько дней неожиданно умерли два топ-менеджера (фото)

В России 11 августа стало известно о смерти основателя и совладельца крупнейшего застройщика страны – компании "Самолет" Михаила Кенина, которому было 56 лет. А уже 12 августа СМИ сообщили о скоропостижной смерти главы совета директоров «Уралкалия», 59-летнего Дмитрия Осипова.

Таким образом количество топ-менеджеров, которые умерли по разным причинам с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину достигло около 18 человек, подсчитал Telegram-канал Professor Preobrazhensky.

Михаил Кенин: связи с Шойгу и неприятности перед смертью

Как сообщает ресурс GiperNN, Кенин основал девелоперскую группу "Самолет" вместе с предпринимателем Игорем Евтушевским. Он был членом совета директоров застройщика и совладельцем. Долгое время "Самолет" работал в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях, но затем начал расширять географию. В 2023 году застройщик выиграл торги на право заниматься комплексным развитием территории в Ленинском районе Нижнего Новгорода.

Михаил Кенин Фото: Соцсети

На начало августа группа компаний занимала первое место в России по объемам строящегося жилья.

Имя Кенина часто фигурировало в светской хронике, поскольку ходили слухи о романе его дочери Мишель с певцом-путинистом Шаманом. Мишель Кенина является довольно успешной теннисисткой, финалисткой нескольких европейских турниров.

Однако до свадьбы дело не дошло, поскольку Шаман начал отношения с главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной.

По информации fakeoff.org, Кенин был не просто застройщиком. Он считался номинальным держателем доли клана экс-министра обороны РФ Сергея Шойгу и его ближайшего союзника, губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

После того, как Шойгу попал в немилость у Путина, дела у Кенина тоже пошли куда хуже. Акции его компании рухнули на 65%, а отставание от графика составило показали 22% строящихся объектов. 22 июля появились сообщения, что Кенин срочно ищет покупателя на свою 30-процентную долю (25–30 млрд руб.), но сделку так и не успел закрыть. Ранее из акционеров тихо вышли миллиардер Год Нисанов.

Что именно стало причиной смерти миллиардера, который умер 10 августа, не сообщается, но, как считают журналисты, в свете последних событий она весьма подозрительна.

Дмитрий Осипов: "скоропостижная" смерть миллиардера

Дмитрий Осипов был председателем совета директоров "Уралкалия", крупнейшего в мире производителя хлористого калия, в собственности которого в России находятся пять рудников и семь фабрик по выпуску удобрений, пишет "Интерфакс".

Ранее он занимал руководящие должности в "Химпроме", "Сибур-Химпроме" и на Кирово-Чепецком химическом комбинате. Гендиректором "Уралкалия" Осипов работал с 2013 по 2020 год, затем возглавил производителя титана "ВСМПО-Ависма", а в 2023 году вновь вернулся в "Уралкалий".

В компании смерть Осипова назвали "скоропостижной", не уточняя причин.

Дмитрий Осипов Фото: Скриншот

Топ-менеджеропад

Как пишет политолог Иван Преображенский, всего за последние три с половиной года не менее 18 топ-менеджеров крупных компаний погибли при загадочных обстоятельствах.

В январе 2022 года в элитном поселке в Ленинградской области нашли мертвым 60-летнего главу транспортной службы "Газпром инвест" Леонида Шульмана.

Еще через месяц в московской квартире нашли тела Владислава Аваева, бывшего вице-президента Газпромбанка, а также его жены и дочери.

В мае 2022 года при загадочных обстоятельствах умер бывший топ-менеджер российского нефтяного гиганта, миллиардер Александр Субботин. Он был на антипохмельном сеансе с шаманом Магуа в Мытищах и принимал яд жабы. После яда ему стало хуже и он не дожил до приезда скорой.

В июле 2022 года в коттеджном поселке у Финского залива нашли с простреленной головой 61-летнего Юрия Воронова — гендиректора транспортной компании "Астра Шиппинг", которая в том числе работала на арктических подрядах "Газпрома".

Осенью 2022 года выпал из окна Центральной клинической больницы Управделами президента 67-летний председатель совета директоров "Лукойла" Равиль Маганов.

Пришедший на его место 66-летний Владимир Некрасов умер спустя год из-за "острой сердечной недостаточности". В марте 2024-го на 54-м году жизни скончался вице-президент "Лукойла" Виталий Робертус. Причины и обстоятельства смерти топ-менеджера в компании не раскрыли.

В феврале 2023 года в подмосковном доме на Рублево-Успенском шоссе был найден мертвым Вячеслав Ровнейко, гендиректор Межрегионального топливного союза.

В октябре 2024 года в Москве из окна своей квартиры выпал экс-замдиректора "Норильского никеля" Михаил Рогачев.

Также застреленным на вилле в Испании был найден Сергей Протосеня, бывший топ-менеджер "Новатэка".

Мертвым в гараже дома под Петербургом нашли Александра Тюлякова, топ-менеджера финансового подразделения "Газпрома".

В июле 2025 года с 17 этажа дома на Рублевском шоссе выпал вице-президент "Транснефти" Андрей Бадалов.

The Moscow Times дополнил этот список еще несколькими громкими и подозрительными смертями.

Так, Павел Пчельников, директор по коммуникациям "Цифровой логистики" (РЖД), был найден с признаками суицида на балконе квартиры в Москве.

Основатель "Владимирского стандарта" Павел Антов выпал из окна отеля в Индии.

Директор корпорации развития Дальнего Востока и Арктики Иван Печорин выпал с катера во время прогулки у острова Русский.

После вечеринки выпала из окна вице-президент "Локо-Банка" Кристина Байкова, а первого замглавы "Якутскэнерго" Игоря Шкурко нашли мертвым в СИЗО Якутска.

