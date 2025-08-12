У РФ за кілька днів несподівано померли два топ-менеджери (фото)

У Росії 11 серпня стало відомо про смерть засновника і співвласника найбільшого забудовника країни — компанії "Самолет" Михайла Кеніна, якому було 56 років. А вже 12 серпня ЗМІ повідомили про раптову смерть голови ради директорів "Уралкалія", 59-річного Дмитра Осипова.

Таким чином кількість топ-менеджерів, які померли з різних причин від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну сягнула близько 18 осіб, підрахував Telegram-канал Professor Preobrazhensky.

Михайло Кенін: зв'язки з Шойгу і неприємності перед смертю

Як повідомляє ресурс GiperNN, Кенін заснував девелоперську групу "Самолет" разом із підприємцем Ігорем Євтушевським. Він був членом ради директорів забудовника і співвласником. Тривалий час "Самолет" працював у Москві, Санкт-Петербурзі, Московській і Ленінградській областях, але потім почав розширювати географію. У 2023 році забудовник виграв торги на право займатися комплексним розвитком території в Ленінському районі Нижнього Новгорода.

Михайло Кенін Фото: Соцсети

На початок серпня група компаній посідала перше місце в Росії за обсягами споруджуваного житла.

Ім'я Кеніна часто фігурувало у світській хроніці, оскільки ходили чутки про роман його доньки Мішель зі співаком-путіністом Шаманом. Мішель Кеніна є досить успішною тенісисткою, фіналісткою кількох європейських турнірів.

Однак до весілля справа не дійшла, оскільки Шаман почав стосунки з головою Ліги безпечного інтернету Катериною Мізуліною.

За інформацією fakeoff.org, Кенін був не просто забудовником. Його вважали номінальним власником частки клану екс-міністра оборони РФ Сергія Шойгу і його найближчого союзника, губернатора Підмосков'я Андрія Воробйова.

Після того, як Шойгу потрапив у немилість у Путіна, справи у Кеніна теж пішли куди гірше. Акції його компанії впали на 65%, а відставання від графіка становило 22% споруджуваних об'єктів. 22 липня з'явилися повідомлення, що Кенін терміново шукає покупця на свою 30-відсоткову частку (25-30 млрд руб.), але угоду так і не встиг закрити. Раніше з акціонерів тихо вийшли мільярдер Рік Нісанов.

Що саме стало причиною смерті мільярдера, який помер 10 серпня, не повідомляють, але, як вважають журналісти, у світлі останніх подій вона досить підозріла.

Дмитро Осипов: "раптова" смерть мільярдера

Дмитро Осипов був головою ради директорів "Уралкалія", найбільшого у світі виробника хлористого калію, у власності якого в Росії перебувають п'ять копалень і сім фабрик з випуску добрив, пише "Интерфакс".

Раніше він обіймав керівні посади в "Хімпромі", "Сибур-Хімпромі" і на Кірово-Чепецькому хімічному комбінаті. Гендиректором "Уралкалія" Осипов працював із 2013 до 2020 року, потім очолив виробника титану "ВСМПО-Авісма", а 2023 року знову повернувся в "Уралкалій".

У компанії смерть Осипова назвали "раптовою", не уточнюючи причин.

Дмитро Осипов Фото: Скриншот

Топ-менеджеропад

Як пише політолог Іван Преображенський, усього за останні три з половиною роки щонайменше 18 топ-менеджерів великих компаній загинули за загадкових обставин.

У січні 2022 року в елітному селищі в Ленінградській області знайшли мертвим 60-річного голову транспортної служби "Газпром інвест" Леоніда Шульмана.

Ще за місяць у московській квартирі знайшли тіла Владислава Аваєва, колишнього віце-президента Газпромбанку, а також його дружини та доньки.

У травні 2022 року за загадкових обставин помер колишній топменеджер російського нафтового гіганта, мільярдер Олександр Суботін. Він був на антипохмільному сеансі з шаманом Магуа в Митищах і приймав отруту жаби. Після отрути йому стало гірше і він не дожив до приїзду швидкої.

У липні 2022 року в котеджному селищі біля Фінської затоки знайшли з простреленою головою 61-річного Юрія Воронова — гендиректора транспортної компанії "Астра Шиппінг", яка, зокрема, працювала на арктичних підрядах "Газпрому".

Восени 2022 року випав із вікна Центральної клінічної лікарні Управління справами президента 67-річний голова ради директорів "Лукойлу" Равіль Маганов.

66-річний Володимир Некрасов, який прийшов на його місце, помер через рік через "гостру серцеву недостатність". У березні 2024-го на 54-му році життя помер віцепрезидент "Лукойлу" Віталій Робертус. Причини та обставини смерті топменеджера в компанії не розкрили.

У лютому 2023 року в підмосковному будинку на Рубльово-Успенському шосе знайшли мертвим В'ячеслава Ровнейка, гендиректора Міжрегіонального паливного союзу.

У жовтні 2024 року в Москві з вікна своєї квартири випав ексзаступник директора "Норильського нікелю" Михайло Рогачов.

Також застреленим на віллі в Іспанії було знайдено Сергія Протосеню, колишнього топ-менеджера "Новатека".

Мертвим у гаражі будинку під Петербургом знайшли Олександра Тюлякова, топ-менеджера фінансового підрозділу "Газпрому".

У липні 2025 року з 17 поверху будинку на Рубльовському шосе випав віцепрезидент "Транснефти" Андрій Бадалов.

The Moscow Times доповнив цей список ще кількома гучними і підозрілими смертями.

Так, Павла Пчельнікова, директора з комунікацій "Цифрової логістики" (РЖД), було знайдено з ознаками суїциду на балконі квартири в Москві.

Засновник "Володимирського стандарту" Павло Антов випав із вікна готелю в Індії.

Директор корпорації розвитку Далекого Сходу і Арктики Іван Печорін випав з катера під час прогулянки біля острова Руський.

Після вечірки випала з вікна віцепрезидентка "Локо-Банку" Христина Байкова, а першого заступника голови "Якутськенерго" Ігоря Шкурка знайшли мертвим у СІЗО Якутська.

Раніше Фокус писав, як ЗСУ ліквідували військового топ-менеджера ЗС РФ.