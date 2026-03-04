РФ возвращается на Венецианскую биеннале впервые с 2022 года: что известно (фото)

Организаторы фестиваля обнародовали списки стран-участниц, которые будут иметь собственные национальные павильоны в 2026. Россия снова будет участвовать в этом событии впервые с 2022-го года.

61-я Международная выставка начнет свою работу 9 мая, а среди 99 стран-участниц будет присутствовать павильон страны-агрессора. Об этом говорится в программе предстоящего события в Венеции.

Российский павильон будет называться "The tree is rooted in the sky" ("Дерево укоренено в небе"). Куратором будет Анастасия Карнеева, а сама экспозиция расположится в локации Giardini.

Как пишет ArtNews, ключевым посылом выставки является временный характер политики, тогда как культурный диалог приобретает вневременное выражение.

Россияне возвращаются на Биеннале впервые с 2022 года Фото: Скриншот

В то же время представитель России по вопросам международных культурных обменов и бывший министр культуры Михаил Швыдкой подтвердил участие страны-агрессора на биеннале-2026. Он отметил, что РФ "не покидала" выставку, поэтому нынешняя экспозиция является не возвращением, а поиском "новых форматов творческой деятельности в современных условиях".

Руководитель отдела прессы и связей с медиа Венецианской биеннале Кристиана Костанцо сообщила СМИ, что организация не занимается модерацией — страны-участницы сами определяют, участвовать ли им. Сейчас список участников уже сформирован и обнародован, сама экспозиция будет открыта с 9 мая по 22 ноября.

Украина на Венецианской биеннале-2026

На нынешней выставке в Венеции Украина представит проект под названием "Гарантии безопасности". Его кураторами будут искусствовед и программный директор Promprylad Art Center Ксения Малых и историк, исследователь украинского культурного наследия, председатель ОО "Музей открыт на ремонт" Леонид Марущак, сообщает "Суспільне Культура".

Центральным объектом станет скульптура Жанны Кадыровой "Оригами Олень", которую разместят в публичном пространстве — на кране грузовика на набережной лагуны в Венеции. В 2019 году при содействии Дениса Рубана работу установили в парке Покровска на месте демонтированного советского реактивного самолета — носителя ядерного оружия. В 2024-м, после приближения линии фронта к городу, скульптуру эвакуировали.

Кроме основного объекта, проект включает архивные материалы, связанные с Будапештским меморандумом, а также видеодокументацию эвакуации и транспортировки работы в Венецию, созданную при участии Наталки Дяченко, Павела Стереца и Макса Масла. Эту часть экспозиции покажут в украинском павильоне в Арсенале. Концепция проекта фокусируется на теме невыполненных гарантий безопасности, в обмен на которые в 1996 году Украина отказалась от ядерного арсенала.

