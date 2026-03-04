РФ повертається на Венеційську бієнале вперше з 2022 року: що відомо (фото)

Організатори фестивалю оприлюднили списки країн-учасниць, які матимуть власні національні павільйони в 2026. Росія знову братиме участь у цій події вперше з 2022-го року.

61-а Міжнародна виставка розпочне свою роботу 9 травня, а серед 99 країн-учасниць буде присутній павільйон країни-агресора. Про це йдеться в програмі майбутньої події в Венеції.

Російський павільйон матиме назву "The tree is rooted in the sky" ("Дерево вкорінене в небі"). Кураторкою буде Анастасія Карнєєва, а сама експозиція розташується в локації Giardini.

Як пише ArtNews, ключовим посилом виставки є тимчасовий характер політики, тоді як культурний діалог набуває позачасового вираження.

Росіяни повертаються на Бієнале вперше з 2022 року Фото: Скриншот

Водночас представник Росії з питань міжнародних культурних обмінів та колишній міністр культури Михайло Швидкой підтвердив участь країни-агресора на бієнале-2026. Він зазначив, що РФ "не залишала" виставку, тому нинішня експозиція є не поверненням, а пошуком "нових форматів творчої діяльності в сучасних умовах".

Керівниця відділу преси та зв’язків із медіа Венеційської бієнале Крістіана Костанцо повідомила ЗМІ, що організація не займається модерацією — країни-учасниці самі визначають, чи брати участь. Наразі список учасників уже сформовано та оприлюднено, сама експозиції буде відкрита з 9 травня до 22 листопада.

Україна на Венеційському бієнале-2026

На цьогорічній виставці в Венеції Україна представить проєкт під назвою "Гарантії безпеки". Його кураторами будуть мистецтвознавиця та програмна директорка Promprylad Art Center Ксенія Малих і історик, дослідник української культурної спадщини, голова ГО "Музей відкрито на ремонт" Леонід Марущак, повідомляє "Суспільне Культура".

Центральним об’єктом стане скульптура Жанни Кадирової "Оригамі Олень", яку розмістять у публічному просторі — на крані вантажівки на набережній лагуни у Венеції. У 2019 році за сприяння Дениса Рубана роботу встановили в парку Покровська на місці демонтованого радянського реактивного літака — носія ядерної зброї. У 2024-му, після наближення лінії фронту до міста, скульптуру евакуювали.

Окрім основного об’єкта, проєкт включає архівні матеріали, пов’язані з Будапештським меморандумом, а також відеодокументацію евакуації та транспортування роботи до Венеції, створену за участі Наталки Дяченко, Павела Стереца і Макса Масла. Цю частину експозиції покажуть в українському павільйоні в Арсенале. Концепція проєкту фокусується на темі невиконаних безпекових гарантій, в обмін на які у 1996 році Україна відмовилася від ядерного арсеналу.

