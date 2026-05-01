Венецианскую биеннале всколыхнул скандал из-за РФ: что известно о конфликте по состоянию на сейчас

Церемонию награждения Венецианской биеннале перенесли с мая на конец ноября после демарша международного жюри. Параллельно организаторы открыли процесс определения победителей для самих посетителей, введя новые награды.

Как сообщили в La Biennale di Venezia 30 апреля 2026 года, итоги 61-й Международной художественной выставки теперь объявят 22 ноября — в последний день работы события. Ранее церемонию планировали провести 9 мая, однако график изменили из-за отставки международного жюри и, по словам организаторов, сложной геополитической ситуации.

В то же время биеннале впервые вводит награды "Львы посетителей". Награды будут вручаться в двух категориях: за лучшего участника главной выставки "In Minor Keys" и за лучший национальный павильон. Принять участие в голосовании смогут все посетители, которые приобретут билеты и посетят обе выставочные локации в период с 9 мая по 22 ноября; каждый будет иметь по одному голосу в каждой категории.

Отдельно организаторы подчеркнули, что к оценке допустили все национальные павильоны без исключения, ссылаясь на принципы открытости и равного отношения. В заявлении отмечается, что биеннале должна оставаться пространством диалога и "местом перемирия" для искусства, лишенным цензуры или изоляции.

Что было раньше

Перед этим шестеро членов международного жюри вместе с председателем Соланж Оливейрой Фаркаш подали в отставку на фоне скандала вокруг участия России и Израиля. Ситуация вызвала широкую реакцию: министр культуры Италии Алессандро Джули отказался посещать открытие биеннале, более двух десятков европейских стран выступили против участия России, а ЕС приостановил трехлетнее финансирование мероприятия на 2 млн евро.

Украина со своей стороны призвала организаторов пересмотреть решение о допуске Российской Федерации и сохранить позицию, которой придерживались в 2022-2024 годах.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

В марте 2026 года стало известно, что РФ снова будет представлена в Венеции, что вызвало скандал.

Представитель России по вопросам международных культурных обменов и бывший министр культуры Михаил Швыдкой отметил, что РФ "не покидала" выставку, поэтому нынешняя экспозиция является не возвращением, а поиском "новых форматов творческой деятельности в современных условиях".

Кроме того, специально для Фокуса культуролог Зоя Звиняцковская поделилась своими впечатлениями о Веценианской биеннале 2024 года и о том, какую роль сыграла на ней воюющая Украина.