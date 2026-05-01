Венеційську бієнале сколихнув скандал через РФ: що відомо про конфлікт станом на зараз

Церемонію нагородження Венеційської бієнале перенесли з травня на кінець листопада після демаршу міжнародного журі. Паралельно організатори відкрили процес визначення переможців для самих відвідувачів, запровадивши нові нагороди.

Як повідомили у La Biennale di Venezia 30 квітня 2026 року, підсумки 61-ї Міжнародної художньої виставки тепер оголосять 22 листопада — в останній день роботи події. Раніше церемонію планували провести 9 травня, однак графік змінили через відставку міжнародного журі та, за словами організаторів, складну геополітичну ситуацію.

Водночас бієнале вперше вводить відзнаки "Леви відвідувачів". Нагороди вручатимуть у двох категоріях: за найкращого учасника головної виставки "In Minor Keys" і за найкращий національний павільйон. Взяти участь у голосуванні зможуть усі відвідувачі, які придбають квитки й відвідають обидві виставкові локації у період із 9 травня до 22 листопада; кожен матиме по одному голосу в кожній категорії.

Окремо організатори підкреслили, що до оцінювання допустили всі національні павільйони без винятку, посилаючись на принципи відкритості та рівного ставлення. У заяві наголошується, що бієнале має залишатися простором діалогу та "місцем перемир’я" для мистецтва, позбавленим цензури чи ізоляції.

Що було раніше

Перед цим шестеро членів міжнародного журі разом із головою Соланж Олівейрою Фаркаш подали у відставку на тлі скандалу довкола участі Росії та Ізраїлю. Ситуація викликала широку реакцію: міністр культури Італії Алессандро Джулі відмовився відвідувати відкриття бієнале, понад два десятки європейських країн виступили проти участі Росії, а ЄС призупинив трирічне фінансування заходу на 2 млн євро.

Україна зі свого боку закликала організаторів переглянути рішення щодо допуску Російської Федерації та зберегти позицію, якої дотримувалися у 2022–2024 роках.

