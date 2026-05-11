Кирило Буданов прибув до Литви для переговорів: яка мета

Керівник Офісу Президента України Кирило Буданов 11 травня прибув до Литви. Він має провести низку зустрічей із представниками влади, оборонного сектору та служб безпеки країни.

Візит українського посадовця відбувається на тлі посилення дискусій щодо потенційних загроз для держав Балтії з боку Росії та активізації співпраці між Києвом і Вільнюсом у сфері безпеки, повідомляє LRT.

За даними джерел порталу, очікується, що Буданов відвідає Адміністрацію президента та інші урядові установи, де зустрінеться з представниками литовських служб оборони та безпеки.

Основною темою зустрічей стане ситуація у сфері регіональної безпеки на тлі триваючої війни Росії проти України. Сторони також планують обговорити подальшу співпрацю між Києвом і Вільнюсом у сфері оборони та координацію дій із партнерами по НАТО.

Відео дня

Литва, один з найвідданіших прихильників України в НАТО та Європейському Союзі, надає військову, фінансову та гуманітарну допомогу Києву з початку вторгнення Росії у 2022 році.

Візит Кирила Буданова до Литви відбувається на тлі активних консультацій України із західними союзниками щодо подальшої військової підтримки, безпеки східного флангу НАТО та координації дій у регіоні Балтійського моря.

Нагадаємо, що український кінооператор і військовослужбовець Юрій Грузінов з’явився у російському павільйоні на Венеційській бієнале з червоним блокнотом, схожим на той, який раніше помітили на столі Кирила Буданова. На обкладинці записника був напис "Список п*дарасів 2026".

Раніше ми також інформували, що Кирило Буданов допустив можливість продовження режиму припинення вогню після 9 травня. За словами керівника Офісу президента України, перемир’я може бути продовжене у разі дзеркального дотримання домовленостей із боку Росії.