"Время начать прямой диалог с РФ": Стубб назвал три сценария развития войны в Украине

Президент Финляндии Александр Стубб неожиданно призвал Европу к прямым переговорам с Россией.

Ведь политика Соединенных Штатов Америки относительно войны в Украине не отвечает интересам европейских стран. Об этом он заявил в интервью газете Corriere della Sera.

Но при этом президент Финляндии не видит перспективы, что достижение полноценного мира уже в ближайшее время маловероятно.

"Пришло время начать разговаривать с Россией. Когда именно это произойдет — я не знаю", — заявил Стубб.

По его словам, европейским странам необходимо налаживать собственный прямой диалог.

"Мы обсуждали с европейскими лидерами, кто именно должен установить этот контакт", — отметил он, добавив, что окончательное решение пока не принято.

Відео дня

Но Стубб подчеркнул, что важной в этом отношении должна быть координация между европейскими государствами — прежде всего между Францией, Германией, Италией, Польшей и Великобританией, а также странами Северной Европы и Балтии, потому что они граничат с Россией.

Кроме того, Стубб назвал свои три основных варианта развития событий в Украине. Среди них, продолжение войны, перемирие с последующими мирными переговорами или коллапс одной из сторон, "предположительно, России".

Переговоры о мире: что известно

Издание The Guardian 11 мая написало, что в Кремле хотят завершения войны. Российский диктатор Владимир Путин столкнулся с волной беспокойства в Москве, поскольку война в Украине, которая унесла множество жизней и истощает экономику РФ, продолжается. 9 мая Путин неожиданно заявил о готовности встретиться с президентом Владимиром Зеленским в третьей стране, как только удастся урегулировать все условия по возможному мирному соглашению. При этом глава Кремля отметил, что война "идет к завершению".

Зато Владимир Зеленский заявил, что Украина вместе с Соединенными Штатами продолжает работать над дипломатическими механизмами завершения войны и вопросом обмена пленными. По его словам, министр обороны Рустем Умеров во время визита в США обсудил возможные переговоры на уровне лидеров.