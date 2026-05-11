"Час розпочати прямий діалог із РФ": Стубб назвав три сценарії розвитку війни в Україні

Президент Фінляндії Александр Стубб несподівано закликав Європу до прямих переговорів із Росією.

Адже політика Сполучених Штатів Америки щодо війни в Україні не відповідає інтересам європейських країн. Про це він заявив в інтерв'ю газеті Corriere della Sera.

Але при цьому президент Фінляндії не бачить перспективи, що досягнення повноцінного миру вже найближчим часом малоймовірне.

"Настав час почати розмовляти з Росією. Коли саме це відбудеться — я не знаю", — заявив Стубб.

За його словами, європейським країнам необхідно налагоджувати власний прямий діалог.

"Ми обговорювали з європейськими лідерами, хто саме повинен встановити цей контакт", — зазначив він, додавши, що остаточне рішення поки що не прийнято.

Відео дня

Але Стубб підкреслив, що важливою щодо цього має бути координація між європейськими державами — насамперед між Францією, Німеччиною, Італією, Польщею та Великою Британією, а також країнами Північної Європи та Балтії, бо вони межують з Росією.

Крім того, Стубб назвав свої три основні варіанти розвитку подій в Україні. Серед них, продовження війни, перемир'я з подальшими мирними переговорами або колапс однієї зі сторін, "імовірно, Росії".

Переговори про мир: що відомо

Видання The Guardian 11 травня написало, що у Кремлі хочуть завершення війни. Російський диктатор Володимир Путін зіштовхнувся з хвилею занепокоєння в Москві, оскільки війна в Україні, яка забрала безліч життів і виснажує економіку РФ, триває. 9 травня Путін несподівано заявив про готовність зустрітися з президентом Володимиром Зеленським у третій країні, як тільки вдасться врегулювати усі умови щодо можливої мирної угоди. Водночас глава Кремля зазначив, що війна "йде до завершення".

Натомість Володимир Зеленський заявив, що Україна разом зі Сполученими Штатами продовжує працювати над дипломатичними механізмами завершення війни та питанням обміну полоненими. За його словами, міністр оборони Рустем Умєров під час візиту до США обговорив можливі переговори на рівні лідерів.