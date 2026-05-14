В Раде создали депутатское объединение "Поиск царства Божьего и правды его" (видео)

В Верховной Раде было создано межфракционное депутатское объединение, которое получило название "Поиск царства Божьего и правды его". Пока неизвестно, какова цель создания этого объединения.

Возглавил "Поиск царства Божьего и правды его" нардеп из фракции "Слуга народа" Георгий Мазурашу. О создании сообщил вице-спикер Верховной Рады Александр Корниенко во время заседания парламента.

"Царство Божье точно не помешает нам", — прокомментировал он создание такого депутатского объединения.

Георгий Мазурашу — что известно

Георгий Мазурашу был избран народным депутатом Верховной Рады 9 созыва по 203 округу (Черновицкая область) от партии "Слуга народа" как беспартийный. До этого он работал в различных СМИ, а также был начальником отдела по вопросам физической культуры и спорта Черновицкой ОГА.

В 2020 году "Схемы" выяснили, что Мазурашу назначил своего родного брата помощником народного депутата на общественных началах. Однако сам он объяснил, что устройство брата на общественных началах не является "кумовством", ведь тот не будет получать зарплату.

Відео дня

В том же году он стал соавтором законопроекта об административных правонарушениях об ответственности за пропаганду гомосексуализма и трансгендеризма. По его словам, речь шла не о "притеснениях или дискриминации, а именно об ответственности за пропаганду".

"Понимаю, что люди, как правило, не делают какой-то там выбор в пользу гомосексуализма или трансгендеризма, это так складывается, или какие-то ошибки природы, или как еще это назвать. Я далек от мысли, что к ним надо как-то предвзято относиться, прибегать к каким-то дискриминационным действиям. Речь идет о том, что не стоит "это" пропагандировать", — комментировал тогда нардеп.

В 2024 он объявил о выходе из партии "Слуга Народа". Однако Мазурашу решил остаться в составе парламентской фракции. Свое решение он объяснил тем, что не смог "очистить" политическую силу и вернуть доверие ее сторонников.

По данным аналитики Движения ЧЕСТНО Мазурашу стал лидером среди нардепов по законодательному спаму. За пять лет каденции Верховной Рады он стал автором или соавтором всего 887 инициатив, которые при этом имели низкий уровень проходимости — лишь 19% из них были проголосованы.

Недавно народный депутат Георгий Мазурашу попал в скандал после сообщения, в котором резко раскритиковал работников ТЦК и методы мобилизации. В ответ военнослужащий Дмитрий Лиховий обвинил политика в возможном препятствовании деятельности ВСУ.

Впоследствии Мазурашу также заявил о случаях принудительного задержания мужчин на строительных площадках в Черновцах.