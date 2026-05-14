У Раді створили депутатське об'єднання "Пошук царства Божого і правди його" (відео)

У Верховній Раді було створено міжфракційне депутатське об'єднання, яке отримало назву "Пошук царства Божого і правди його". Наразі невідомо, якою є мета створення цього об'єднання.

Очолив "Пошук царства Божого і правди його" нардеп з фракції "Слуга народу" Георгій Мазурашу. Про створення повідомив віцеспікер Верховної Ради Олександр Корнієнко під час засідання парламенту.

"Царство Боже точно не завадить нам", — прокоментував він створення такого депутатського об'єднання.

Георгій Мазурашу — що відомо

Георгій Мазурашу був обраний народним депутатом Верховної Ради 9 скликання по 203 округу (Чернівецька область) від партії "Слуга народу" як безпартійний. До цього він працював у різноманітних ЗМІ, а також був начальником відділу з питань фізичної культури і спорту Чернівецької ОДА.

У 2020 році "Схеми" з'ясували, що Мазурашу призначив свого рідного брата помічником народного депутата на громадських засадах. Однак сам він пояснив, що влаштування брата на громадських засадах не є "кумівством", адже той не отримуватиме зарплату.

У тому ж році він став співавтором законопроєкту про адміністративні правопорушення щодо відповідальності за пропаганду гомосексуалізму та трансгендеризму. За його словами, йшлося не про "утиски чи дискримінацію, а саме про відповідальність за пропаганду".

"Розумію, що люди, як правило, не роблять якийсь там вибір на користь гомосексуалізму чи трансгендеризму, це так складається, чи то якісь помилки природи, чи як ще це назвати. Я ж далекий від думки, що до них треба якось упереджено ставитись, вдаватися до якихось дискримінаційних дій. Йдеться про те, що не варто "це" пропагувати", — коментував тоді нардеп.

У 2024 він оголосив про вихід із партії "Слуга Народу". Однак Мазурашу вирішив залишитися у складі парламентської фракції. Своє рішення він пояснив тим, що не зміг "очистити" політичну силу і повернути довіру її прихильників.

За даними аналітики Руху ЧЕСНО Мазурашу став лідером серед нардепів за законодавчим спамом. За п’ять років каденції Верховної Ради він став автором або співавтором загалом 887 ініціатив, які при цьому мали низький рівень прохідності — лише 19% з них були проголосовані.

Нещодавно народний депутат Георгій Мазурашу потрапив у скандал після допису, в якому різко розкритикував працівників ТЦК та методи мобілізації. У відповідь військовослужбовець Дмитро Лиховій звинуватив політика у можливому перешкоджанні діяльності ЗСУ.

Згодом Мазурашу також заявив про випадки примусового затримання чоловіків на будівельних майданчиках у Чернівцях.