В ВР спросили главу Минздрава о "гадалке Ермака": Ляшко объяснил, повлияло ли это на его назначение

Министр здравоохранения Виктор Ляшко в Верховной Раде ответил на вопрос об информации о якобы "астрологическом" подборе его кандидатуры на должность главы Минздрава. Во время часа вопросов к правительству он заявил, что его назначение стало результатом голосования парламента, а распространенные в медиа предположения назвал "искаженными".

Как пишет "Украинская правда" со ссылкой на трансляцию заседания Верховной Рады 15 мая, тема прозвучала во время вопроса народного депутата Ярослава Железняка к министру здравоохранения.

Во время выступления депутат вспомнил информацию, которая ранее появилась в медиа в контексте судебного процесса в отношении бывшего главы Офиса президента Андрея Ермака. Речь шла о том, что перед назначением Ляшко на должность министра якобы обсуждали его дату рождения и знак зодиака. Поэтому Железняк спросил, сообщали ли министру о таких "прогнозах" и знал ли он о подобном способе отбора кандидатуры.

"Скажите, пожалуйста, после этого результата гадания или магического заключения, сообщал ли вам Андрей Ермак эти результаты, или просил пройти какие-то ритуалы, возможно, какие-то магические обряды, и, соответственно, было ли вам известно вообще, что таким образом была выбрана ваша кандидатура", — записал нардеп.

Відео дня

В ответ Ляшко заявил, что работает в сфере здравоохранения много лет и прошел профессиональный путь еще до назначения на должность министра. Он напомнил, что в 2019 году стал заместителем министра здравоохранения. Во время пандемии COVID-19 его назначили главным государственным санитарным врачом Украины.

Министр также отметил, что в мае 2021 года он представил в Верховной Раде программу действий Минздрава. После этого его кандидатуру поддержали 262 народных депутата. По словам Ляшко, именно парламент принял решение о его назначении.

Отдельно глава Минздрава прокомментировал упоминания об "астрологе" и заявил, что информация, которая распространилась в медиа, содержит искаженные факты.

"Далее, если по знакам этому, то вопрос в том, что информация, которая крутится в средствах массовой информации, искажена. Потому что я — Телец (знак гороскопа -ред.), у меня день рождения 24 апреля. И я буду делать все возможное делать, чтобы и наша страна, и система здравоохранения развивалась. А вопрос этих манипуляций я прошу оставить за пределами парламентских залов. Спасибо", — сказал он.

Напомним, что во время суда по делу Андрея Ермака прокуроры заявили, что следствие изучает его переписку с женщиной, записанной как "Вероника Фэншуй Офис", где якобы обсуждали кадровые назначения. По версии правоохранителей, отдельный телефон использовали почти исключительно для общения с контактом, который связывают с Ермаком.

Впоследствии журналисты установили, что "Вероникой Фэншуй Офис" из материалов САП является киевлянка Вероника Аникиевич, которая называет себя консультантом по астрологии. Она также известна как автор тематических онлайн-каналов и активно высказывается в соцсетях на политические темы.