У ВР запитали голову МОЗ про "ворожку Єрмака": Ляшко пояснив, чи вплинуло це на його призначення

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко у Верховній Раді відповів на запитання про інформацію щодо нібито "астрологічного" підбору його кандидатури на посаду очільника МОЗ. Під час години запитань до уряду він заявив, що його призначення стало результатом голосування парламенту, а поширені в медіа припущення назвав "спотвореними".

Як пише "Українська правда" з посиланням на трансляцію засідання Верховної Ради 15 травня, тема пролунала під час запитання народного депутата Ярослава Железняка до міністра охорони здоров’я.

Під час виступу депутат згадав інформацію, яка раніше з’явилася у медіа в контексті судового процесу щодо колишнього очільника Офісу президента Андрія Єрмака. Йшлося про те, що перед призначенням Ляшка на посаду міністра нібито обговорювали його дату народження та знак зодіаку. Через це Железняк запитав, чи повідомляли міністру про такі "прогнози" та чи знав він про подібний спосіб відбору кандидатури.

"Скажіть, будь ласка, після оцього результату ворожіння чи магічного заключення, чи повідомляв вам Андрій Єрмак ці результати, чи просив пройти якісь ритуали, можливо, якісь магічні обряди, і, відповідно, чи було вам відомо взагалі, що таким чином була обрана ваша кандидатура", — записав нардеп.

У відповідь Ляшко заявив, що працює у сфері охорони здоров’я багато років і пройшов професійний шлях ще до призначення на посаду міністра. Він нагадав, що у 2019 році став заступником міністра охорони здоров’я. Під час пандемії COVID-19 його призначили головним державним санітарним лікарем України.

Міністр також зазначив, що у травні 2021 року він представив у Верховній Раді програму дій МОЗ. Після цього його кандидатуру підтримали 262 народні депутати. За словами Ляшка, саме парламент ухвалив рішення про його призначення.

Окремо очільник МОЗ прокоментував згадки про "астролога" та заявив, що інформація, яка поширилася у медіа, містить перекручені факти.

"Далі, якщо по знаках цьому, то питання в тому, що інформація, яка крутиться в засобах масової інформації, спотворена. Тому що я – Телець (знак гороскопу -ред.), у мене день народження 24 квітня. І я буду робити все можливе робити, щоб і наша країна, і система охорони здоров'я розвивалась. А питання оцих маніпуляцій я прошу залишити за межами парламентських залів. Дякую", — сказав він.

Нагадаємо, що під час суду у справі Андрія Єрмака прокурори заявили, що слідство вивчає його листування з жінкою, записаною як "Вероника Феншуй Офис", де нібито обговорювали кадрові призначення. За версією правоохоронців, окремий телефон використовували майже виключно для спілкування з контактом, який пов’язують із Єрмаком.

Згодом журналісти встановили, що "Веронікою Феншуй Офіс" із матеріалів САП є киянка Вероніка Анікієвич, яка називає себе консультанткою з астрології. Вона також відома як авторка тематичних онлайн-каналів і активно висловлюється у соцмережах на політичні теми.