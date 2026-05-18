Умер народный депутат Степан Кубив

Утром 18 мая внезапно ушел из жизни народный депутал от "Европейской Солидарности" Степан Кубив

Смерть парламентария подтвердили на сайте Верховной Рады, отметив, что он скончался в 63 года, и выразив соболезнования родным и близким по поводу его ухода.

Степан Кубив: что о нем известно

Как пишет DailyLviv, Кубив родился 19 марта 1962 года в селе Мшанец тогдашнего Зборовского района Тернопольской области.

Будущий политик окончил математический факультет Львовского государственного университета им. Ивана Франко и Национальный университет Львовская политехника по специальности "Экономика и менеджмент". Имел степень кандидата экономических наук.

До того, как начать политическую карьеру, Степан Кубив руководил во Львове нынешним АО "Кредобанк", принадлежащим финансовой группе PKO Bank Polski.

Во время Революции Достоинства он стал комендантом Штаба национального сопротивления в Доме профсоюзов.

В 2014 с февраля возглавил Нацбанк Украины. В июне того же года он опубликовал в Facebook заявление об отставке, причиной которой указал желание продолжить публичную политическую деятельность. Уже на следующий день Верховная Рада Украины уволила Степана Кубива от исполнения обязанностей главы Национального банка, а на его место пришла Валерия Гонтарева.

Кубив был народным депутатом Верховной Рады 7-го, 8-го и 9-го созывов. В 2012 году его избрали в парламент от ВО "Батькивщина". В 2014 году он стал депутатом от "Блока Петра Порошенко", а в 2019 году – от партии "Европейская Солидарность". С 2015 по 2016 годы представлял в Верховной Раде президента Петра Порошеко.

С 14 апреля 2016 года по 29 августа 2019 года Кубив занимал пост первого вице-премьер-министра Украины и министра экономического развития и торговли. В нынешнем парламенте нардеп являлся членом Комитета Верховной Рады Украины по вопросам экономического развития.

Он вогглавлял Всеукраинское общество "Мемориал" имени Василия Стуса, был учредителем ОО "Художественный фонд имени Короля Данила", членом совета Торгово-промышленной палаты и членом Ротари-клуба "Львов".

В мае 2024 года Кубив был объявлен ​​в розыск на территории России. По данным СК РФ, он и бывший министр финансов Александр Шлапак якобы были в числе тех, кто принимал решение о начале так называемой "антитеррористической операции" (АТО) на Донбассе.

