Помер народний депутат Степан Кубів

Уранці 18 травня раптово пішов із життя народний депутал від "Європейської Солідарності" Степан Кубів

Смерть парламентарія підтвердили на сайті Верховної Ради, зазначивши, що він помер у 64 роки, і висловивши співчуття рідним і близьким з приводу його відходу.

Степан Кубів: що про нього відомо

Як пише DailyLviv, Кубів народився 19 березня 1962 року в селі Мшанець тодішнього Зборівського району Тернопільської області.

Майбутній політик закінчив математичний факультет Львівського державного університету ім. Івана Франка та Національний університет Львівська політехніка за спеціальністю "Економіка та менеджмент". Мав ступінь кандидата економічних наук.

До того, як розпочати політичну кар'єру, Степан Кубів керував у Львові нинішнім АТ "Кредобанк", що належить фінансовій групі PKO Bank Polski.

Відео дня

Під час Революції Гідності він став комендантом Штабу національного опору в Будинку профспілок.

У 2014 з лютого очолив Нацбанк України. У червні того ж року він опублікував у Facebook заяву про відставку, причиною якої вказав бажання продовжити публічну політичну діяльність. Уже наступного дня Верховна Рада України звільнила Степана Кубіва від виконання обов'язків голови Національного банку, а на його місце прийшла Валерія Гонтарева.

Кубів був народним депутатом Верховної Ради 7-го, 8-го і 9-го скликань. У 2012 році його обрали до парламенту від ВО "Батьківщина". У 2014 році він став депутатом від "Блоку Петра Порошенка", а у 2019 році — від партії "Європейська Солідарність". З 2015 по 2016 роки представляв у Верховній Раді президента Петра Порошека.

З 14 квітня 2016 року до 29 серпня 2019 року Кубів обіймав посаду першого віцепрем'єр-міністра України та міністра економічного розвитку і торгівлі. У нинішньому парламенті нардеп був членом Комітету Верховної Ради України з питань економічного розвитку.

Він очолював Всеукраїнське товариство "Меморіал" імені Василя Стуса, був засновником ГО "Мистецький фонд імені Короля Данила", членом ради Торгово-промислової палати та членом Ротарі-клубу "Львів".

У травні 2024 року Кубів був оголошений у розшук на території Росії. За даними СК РФ, він і колишній міністр фінансів Олександр Шлапак нібито були серед тих, хто ухвалював рішення про початок так званої "антитерористичної операції" (АТО) на Донбасі.

Нагадаємо, 14 січня стало відомо про смерть народного депутата Олександра Кабанова.

У листопаді минулого року не стало екснардепа Віталія Дробінського.